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Altay'ın ''gol makinesi'' durdurulamıyor
[Fotoğraf: AA]
Geçen yıl birinci ligde 29 golle gol kralı olan Altay'ın gol makinesi Marco Paixao, bu sezon 28 maçın sonunda 17 gole ulaştı.
Altay'ın gol makinası Paixia durdurulamıyor. Geçtiğimiz sezon birinci ligde 29 golle krallık tacını takan Portekizli oyuncu bu sezon da kaldığı yerden devam ediyor.
Tecrübeli golcü, 2019-2020 sezonunun 28 haftasında 17 gol atarak krallık yarışmasında en önde gidiyor ve en yakın rakibinin de 11 golü var.
Golcü futbolcu oynadığı 60 maçta 46 gol atarak 0, 77 gol ortalaması tutturdu. 36 yaşındaki Portekizli, son 6 haftada 8 gol atarak Altay takımının play off ümitlerini yeşertti.
43 puanla yedinci sırada yer alan Altay, play off'a kalabilmek hatta ilk iki sıraya yükselebilmek için adeta golcüsünün ayağına bakıyor.
Etiketler: gol makinesi altay Marco PaixaoSon Güncelleme: 20 Mart 2020 Cuma 16:57
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