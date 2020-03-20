Gökhan İnler... Beşiktaş, Napoli, Leicester City gibi takımlarda top koşturdu, kariyerine Medipol Başakşehir'de devam ediyor. Futbolculğunun yanı sıra yaptığı iyiliklerle de anılıyor.

3 yıl önce kurduğu İnler Spor ve Eğitim Vakfı ile okullarda kütüphane açan 35 yaşındaki deneyimli orta saha, minikleri kitaplarla buluşturuyor.

2017'de başladığı iyilik hareketine en büyük desteği yine futbolcu arkadaşları veriyor.

Caleb Ekuban, Jose Sosa, Atiba Hutchinson, Mert Günok, Mevlüt Erdinç, Aziz Behich, Martin Skrtel ve daha birçok oyuncu, İnler'in iyilik dünyasına ortak oluyor.

[Fotoğraf: TRT SPOR]

İnler, önce kitapları kutulara yerleştiriyor, sonra iyiliksever ekibi ile yola koyuluyor. Belirledikleri okullara giderek öğrencilere sürpriz yapıyorlar.

İnler ve dostları, raf kurmadan kitap dizmeye kadar her aşamada yer alıyor.

"Bu toprağın çocuğuyum, ülkeme bir şey vermek istiyorum" diyen yetenekli futbolcu, açtığı kütüphanelere Türk futboluna damga vurmuş efsane oyuncuların isimlerini veriyor.

“Binlerce kütüphane yapabilmeyi amaçlıyorum"



Gökhan İnler, kurduğu İnler Spor ve Eğitim Vakfı ile okullarda kütüphane açarak minikleri kitaplarla buluşturuyor.



Ekuban, Sosa, Atiba, Mert Günok, Mevlüt Erdinç ve daha birçok oyuncu, İnler'in iyilik dünyasına ortak oluyor. pic.twitter.com/1bVUGIHAEr — TRT Spor (@trtspor) March 20, 2020

25 okulda kütüphane açan İnler, Türkiye'nin her ilinde raflara kitap dizmeyi hedefliyor.

İnler kitap dünyasına herkesi davet ediyor

oyuncu, 3 sene önce vakfı açtığında bir çok yerden kitap talebi geldiğini dile getirdi.

"Ben vakfı 3 sene önce açtım. Köy okullarından kitapla ilgili çok talep geldi. Ben de ekibimle 'Ne yapabilirim' diye düşündüm. Okullarda kütüphane açmaya karar verdik."

[Fotoğraf: TRT SPOR]

"Hakkı Yeten ile başladım"

Gökhan İnler. hedefinin Türkiye'nin her yerinde binlerce kütüphane açmak olduğunu ifade ederek,"Hedefim her ilde olmak. Sadece 81 kütüphane ile değil. Binlerce kütüphane yapabilmeyi amaçlıyorum" diye konuştu.

Kütüphanelere futbol kulüpleri ile özdeşleşmiş Baba Hakkı, Cemil Usta ve Metin Oktay gibi isimlerin adını koyan İnler,"Herkesin taraflı tarafsız efsaneleri var. Ben de Hakkı Yeten ile başladım. Çünkü Cemil Usta var, Metin Oktay var, Lefter var. Onların adı için kütüphane açacağız" şeklinde konuştu.

"Demba Ba’yı bekliyorum"

İnler, futbolcu arkadaşlarının destek verdiğini aktardı.

"Mert Günok ile başladık. O 'Hemen yapacağım' dedi. Jose Sosa ile Ekuban da Trabzon’da kütüphaneler istediler. Onları da yaptırdık. 2 tane takım arkadaşım Aziz Behich ile Martin Skrtel de destek oldu. Beşiktaşlı çok iyi arkadaşım Atiba da destek oldu. Bu projeyi sadece futbolcular için yapmadım, herkes olsun istiyorum. Açıkçası herkese soracağım. Hazırda olan Demba Ba’yı, Júnior Caiçara’yı bekliyorum. Fenerbahçe’de Mevlüt Erdinç var, Isla var, herkes hazır."

[Fotoğraf: TRT SPOR]

"Bu toprağın çocuklarıyız"

İnler, herkesin sürprizlere hazır olmasını istedi.

"Benim için büyük bir duygu. Sonuçta biz bu toprağın çocuklarıyız. Benim için çok önemli bir şey, onlara bir şey geri vermek. Herkes sürprize hazır olsun. Okullara gitmek istiyorum, o sevinci görmek istiyorum. Bana çok güzel geliyor. Nereden geldiğimizi unutmamız lazım. İlk önce Türkiye'de bu faaliyeti yapıyorum, ülkeme bir şey vermek istiyorum."