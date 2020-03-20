Ronald Koeman, Ernesto Valverde ile yollar ayrıldıktan sonra kendisine gelen teklifi reddettiğini açıkladı.

Hollanda Milli Takım Teknik Direktörü Ronald Koeman, İspanya basınına konuştu.

Barcelona yönetimiyle yaşadığı diyaloğu anlatan Tecrübeli teknik adam, Ernesto Valverde ile yollar ayrıldıktan sonra Katalan ekibinin kendisine yaptığı teklifi kabul etmediğini söyledi.

Koeman, ''Hollanda ile sözleşmem devam ediyordu ve Avrupa Şampiyonası'na kısa bir süre kalmışken görevimden ayrılamazdım'' dedi.

Hollandalı teknik adam, ileri ki dönem için Barcelona'ya açık kapı bırakmayı da ihmal etmedi.

Futbolculuk yıllarında İspanyol kulübü ile iyi işler başardığını belirten 56 yaşındaki çalıştırıcı, ''Barcelona'yı çalıştırmayı herkes ister. Umarım ben de bir gün bu fırsatı yakalarım'' ifadesini kullandı.

Koeman, 1998 -1999 sezonunda Barcelona'da antrenör olarak görev yapmıştı.