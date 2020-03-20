07 Gençlik Antalyaspor Taraftarlar Derneği üyeleri, bir araya geldikleri Cumhuriyet Meydanı'nda maske, eldiven takıp, hortum, kova, fırça, çeşitli temizlik malzemeleriyle yerleri yıkadı.

Meydandaki anıtı temizleyen taraftar grubu, ilgi çekti. Antalya Valisi Münir Karaloğlu, yakındaki valilik binasından çıkıp, dezenfeksiyon çalışmalarına destek veren taraftarı kutladı.

[Fotoğraf: DHA]

Karaloğlu, gazetecilere yaptığı açıklamada, Antalyaspor taraftarının gönüllü olarak temizlik yaptığını belirtti.

Karaloğlu, Antalya'da yeni tip koronavirüs tedbirleri kapsamındaki kararların harfiyen uygulandığını ifade etti.

"Az temas, az seyahat, çok hijyen. Bunlara ve tüm kurallara uyarsak, bu süreci hep beraber en az zararla atlatmış olacağız. Her kurala harfiyen uyulması gerekiyor. Kimse 'şehir efsaneleri'ne inanmasın. Bizim söylediğimiz dışındakilere kimse itibar etmesin. Bu süreç çok şeffaf bir şekilde yönetiliyor."

[Fotoğraf: DHA]

Dernek başkanı Gürhan Güneyli ise Cumhuriyet Meydanı'ndan başlattıkları projelerini, evlerinden çıkamayan yaşlılara gıda, hijyen ürünleri desteği, sağlık çalışanlarının ailelerinin ihtiyaçlarını karşılayarak sürdürmeyi planladıkları kaydetti.