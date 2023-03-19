Haber Giriş: 19 Mart 2023 Pazar 14:25Son Güncelleme: Kaynak: AA
Altay Rize'den puansız döndü
[Fotograf: AA]
Spor Toto 1. Lig'de deplasmanda Çaykur Rizespor'a 3-1 mağlup olan Altay, 27. haftayı 25 puanla tamamladı.
Çaykur Rizespor karşısında bu sezon 12. yenilgisini yaşayan Altay, 14. dış saha maçında 7. kez sahadan mağlubiyetle ayrıldı. Ligde 25 puanı bulunan Altay, averajla 13. sırada yer alıyor.
Altay'da dün gördüğü sarı kartla cezalı duruma düşen Muhammed Naderi, 25 Mart Cumartesi günkü Manisa FK maçında forma giyemeyecek.
Çaykur Rizespor karşısında takımın tek golünü kaydeden Eric Björkander Türkiye kariyerinde ikinci golüne ulaştı. İsveçli savunma oyuncusu geçen sezon Süper Lig'de Altay'ın 2-1 kazandığı Çaykur Rizespor karşılaşmasında fileleri yine havalandırmıştı.
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