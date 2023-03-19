Türkiye Okçuluk Federasyonun 2023 yılı faaliyet programında yer alan turnuva, Antalya 100. Yıl Okçuluk Tesisleri'nde gerçekleştirildi. 77 kulüpten 399 sporcunun mücadele ettiği turnuvada dereceye giren sporcu ve takımlar şöyle:

Klasik Yay Erkek Takım:

Altın: Berkay Akkoyun, Ali Aydın, Mete Gazoz

Gümüş: Musa Arzuman, Harun Kırmızıtaş, Muhammed Abdullah Yıldırmış

Bronz: Oğuzhan Küçük, Efe Gürkan Maraş, Ulaş Berkim Tümer

Klasik Yay Kadın Takım:

Altın: Yasemin Ecem Anagöz, Zeynep Köse, Elisa Grace Rohwedder

Gümüş: Zeynep Bilbey, Nazlı Didem Göçmen, Ceren Koçur

Bronz: Gökçe Ersoy, Şuheda Güneri, Sıla Özdemir

Klasik Yay Karışık Takım:

Altın: Zeynep Barbaros, Ayaz Kocagöz

Gümüş: Fatma Maraşlı, Kamil Türkmen

Bronz: Aslı Er, Mesut Sapmaz

Klasik Yay Erkek:

Altın: Ulaş Berkim Tümer

Gümüş: Mete Gazoz

Bronz: Merih Sımav

Klasik Yay Kadın:

Altın: Zeynep Köse

Gümüş: Fatma Maraşlı

Bronz: Gizem Özkan

Makaralı Yay Erkek Takım:

Altın: Efe Dırıl, Kerem Efe Sütsever, Yakup Yıldız

Gümüş: Abdullah Aslım, Kerem Çelik, Kubilay Özdemir

Bronz: Halit Ömer Dağ, Furkan Oruç, Kemal Özkan

Makaralı Yay Kadın Takım:

Altın: Ayşenur Fenerci, Emine Rabia Oğuz, İpek Tomruk

Gümüş: Dilara Abbasoğlu, Nehir Sarıhan, Begüm Yuva

Bronz: Hazal Burun, Ecesu Demircan, Songül Lök

Makaralı Yay Karışık Takım:

Altın: Hazal Burun, Emircan Haney

Gümüş: Emine Rabia Oğuz, Furkan Oruç

Bronz: Şeyma Karakuş, Egemen Uslu

Makaralı Yay Erkek:

Altın: Kubilay Özdemir

Gümüş: Batuhan Akçaoğlu

Bronz: Muhammed Yetim

Makaralı Yay Kadın:

Altın: Yeşim Bostan Uçar

Gümüş: Dilara Abbasoğlu

Bronz: Begüm Yuva

Klasik Yay 21 Yaş Altı Erkek:

Altın: Muhammed Abdullah Yıldırmış

Gümüş: Berkay Akkoyun

Bronz: Harun Kırmızıtaş

Klasik Yay 21 Yaş Altı Kadın:

Altın: Aslı Er

Gümüş: Zeynep Köse

Bronz: Dünya Yenihayat

Makaralı Yay 21 Yaş Altı Erkek:

Altın: Efe Dırıl

Gümüş: Halit Ömer Dağ

Bronz: Kubilay Özdemir

Makaralı Yay 21 Yaş Altı Kadın:

Altın: Hazal Burun

Gümüş: İnci Saracık

Bronz: Irmak Yüksek

Klasik Yay 21 Yaş Altı Erkek Takım:

Altın: Harun Kırmızıtaş, Ömer Faruk Yıldırmış, Muhammed Abdullah Yıldırmış

Gümüş: Burak Çayırhan, Yunus Emre İspır, Faruk Topuz

Bronz: Yavuz Çavuşoğlu, Mustafa Buğrahan Çoban, Arda Ege Dönmezgüç

Klasik Yay 21 Yaş Altı Kadın Takım:

Altın: Aslı Er, Duru Uluçay, Kübra Yalçın

Gümüş: Zeynep Bilbey, Nazlı Didem Göçmen, Ceren Koçur

Bronz: Gökçe Ersoy, Şuheda Güneri, Sıla Özdemir

Klasik Yay 21 Yaş Altı Karışık Takım:

Altın: Nisanur Pınar, Muhammed Abdullah Yıldırmış

Gümüş: Defne Derebaşı, Yunus Emre İspır

Bronz: Fatma Maraşlı, Kamil Türkmen

Makaralı Yay 21 Yaş Altı Erkek Takım:

Altın: Halit Ömer Dağ, Berat Emin Er, Kemal Özkan

Gümüş: Gökay Altıntaş, Noyan Çerçi, Eren Kırca

Bronz: Abdullah Aslım, Kerem Çelik, Kubilay Özdemir

Makaralı Yay 21 Yaş Altı Kadın Takım:

Altın: Dilara Abbasoğlu, Nehir Sarıhan, Begüm Yuva

Gümüş: Hazal Burun, Ecesu Demircan, Ceyda Kömür

Bronz: Elif Doğan, Beyza Karakuş, Şeyma Karakuş

Makaralı Yay 21 Yaş Altı Karışık Takım:

Altın: Ayşenur Fenerci, Halit Ömer Dağ

Gümüş: Emine Azra Yılmaz, Batuhan Levent Sağlam

Bronz: Şeyma Karakuş, Yunus Emre Arslan