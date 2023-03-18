Cenk Tosun, Vincent Aboubakar ve Nathan Redmond'un attığı gollerle Vodafone Park'ta galibiyete ulaşan siyah-beyazlı ekip, MKE Ankaragücü ve Medipol Başakşehir galibiyetlerinin ardından İstanbulspor'u da yenerek peş peşe 3. kez kazandı ve puanını 49'a yükseltti.

Ligdeki son 3 maçında 9 puan çıkaran siyah-beyazlı ekip, söz konusu dönemde 7 gol atarken kalesinde 2 gol gördü.

Cenk Tosun 4 maç sonra gol attı

Beşiktaş'ta bu sezonun en golcü isimlerinden Cenk Tosun, 4 maçlık suskunluğunu İstanbulspor karşısında bozdu.

Maçın 42. dakikasında kullanılan köşe vuruşunda kafayla topu ağlara göndererek siyah-beyazlıları 1-0 öne geçiren siyah-beyazlı oyuncu, bu sezon ligdeki 10. golünü kaydetti.

Son golünü VavaCars Fatih Karagümrük karşısında atan Cenk; Demir Grup Sivasspor, Fraport TAV Antalyaspor, MKE Ankaragücü ve Medipol Başakşehir maçlarında gol sevinci yaşayamamıştı.

Şenol Güneş'in göreve gelmesinin ardından ilk 11'de yer bulmaya başlayan Cenk Tosun, ligdeki 10 golün 9'nu tecrübeli teknik adamın görevde olduğu sürede attı. Siyah-beyazlı futbolcu gol sevincini tribünlere asker selamı vererek kutladı.

Aboubakar gollerine devam ediyor

Ara transfer döneminde siyah-beyazlılara transfer olarak Beşiktaş'taki üçüncü sezonunu geçirmeye başlayan Vincent Aboubakar, İstanbulspor karşısında da gollerine devam etti.

İlk 4 maçında gol katkısı veremeyen, Antalyaspor maçında da statü gereği oynayamayan Aboubakar, MKE Ankaragücü ve bir sonraki hafta oynanan Medipol Başakşehir maçının ardından İstanbulspor'u da boş geçmedi. Siyah-beyazlı oyuncu, attığı şık golle 6 maçta gol sayısını 3'e yükseltti.

Mert'in hatası gol getirdi

Beşiktaş'ın tecrübeli kalecisi Mert Günok'un 70. dakikada yaptığı hatayı İstanbulspor affetmedi.

Kale vuruşunda topu Lokilo'ya kaptıran siyah-beyazlı kaleci, İstanbulspor'un devam eden atağında kalesini gole kapatamadı. Bu hata sonrasında Lokilo topu filelere göndererek skoru 2-1 yaptı.

Mert Günok, Arabam.com Konyaspor maçında da meşin yuvarlağı ayağının altından kaçırarak yeşil-beyazlı ekibin 1-0 öne geçmesine sebep olmuştu.

Redmond bu sezon 2. golünü kaydetti

Sezon başında siyah-beyazlı takıma transfer olan Redmond, bu sezon ligdeki 2. gol sevincini yaşadı.

Beşiktaş formasıyla ligde 18 maça çıkan Redmond, ilk gol sevincini ise Yukatel Kayserispor karşısında yaşamıştı. Redmond, Ziraat Türkiye Kupası'nda da Serik Belediyespor'a gol atmıştı.

Emre Belözoğlu'na tepkiler devam etti

Siyah-beyazlı taraftarlar, takımlarının geçen hafta Medipol Başakşehir ile oynadığı maçta turuncu-lacivertli ekibin teknik direktörü Emre Belözoğlu'na gösterdikleri tepkiyi, İstanbulspor maçında da sürdürdü.

Siyah-beyazlı taraftarlar zaman zaman Belözoğlu aleyhine tezahürat yaptı.