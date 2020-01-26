Alper Potuk Rize yolunda
Haber Giriş: Kaynak: TRT HABER
Futbolcu maaş bütçesini aşağıya çekerek harcama limitlerini yakalamak isteyen Fenerbahçe, Alper Potuk’u kiralamak istiyor.
[Fotoğraf: DepoPhotos]
Sarı lacivertliler, oyuncuya yarım sezonluğuna talip olan Çaykur Rizespor ile anlaştı.
İki ekip de 28 yaşındaki futbolcunun kararını bekliyor.
Medipol Başakşehir maçının kadrosuna alınmayan Alper Potuk ile Süper Lig’den bir kaç kulübün daha ilgilendiği öğrenildi.
Bu sezon Fenerbahçe'de forma şansı bulmakta zorlanan Alper, 5 lig maçında 106 dakika görev yaptı.
Etiketler: Alper Potuk çaykur rizespor FenerbahçeSon Güncelleme: 26 Ocak 2020 Pazar 17:56