Sarı lacivertliler, oyuncuya yarım sezonluğuna talip olan Çaykur Rizespor ile anlaştı.

İki ekip de 28 yaşındaki futbolcunun kararını bekliyor.

Medipol Başakşehir maçının kadrosuna alınmayan Alper Potuk ile Süper Lig’den bir kaç kulübün daha ilgilendiği öğrenildi.

Bu sezon Fenerbahçe'de forma şansı bulmakta zorlanan Alper, 5 lig maçında 106 dakika görev yaptı.