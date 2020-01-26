Türkiye Eskrim Federasyonundan yapılan açıklamaya göre gençler kategorisinde gerçekleştirilen müsabakalarda kılıçta Tuğçe Rana Kaya altın, flörede Alisa İsbir gümüş, epede ise Aleyna Ertürk bronz madalya kazandı.

Organizasyonda ilk gün Türk sporcular yıldızlar kategorisinde de 2 altın, bir bronz madalya almıştı.

Şampiyona bugün yapılacak müsabakalarla sona erecek.