Melbourne kentinde düzenlenen turnuvada 7. güne sabah seansında yapılan maçlarla devam edildi.

Kariyerinde 7 Avustralya Açık şampiyonluğu bulunan 32 yaşındaki Djokovic, 14 numaralı seribaşı Arjantinli Diego Schwartzman'ı 6-3, 6-4 ve 6-4'lük setlerle 3-0 mağlup etti.

Hırvat Marin Cilic'i 6-4, 6-3 ve 7-5'lik setlerle 3-0 yenen Kanadalı tenisçi Milos Raonic, çeyrek finalde son şampiyon Djokovic'in rakibi oldu.

Tek kadınlarda 7 numaralı seribaşı Çek Petra Kvitova, dördüncü tur mücadelesinde Yunan Maria Sakkari'yi 6-7, 6-3 ve 6-2'lik setlerle 2-1 mağlup ederek son 8 tenisçi arasına kaldı.

Üçüncü turda son şampiyon Naomi Osaka'yı elemeyi başaran 15 yaşındaki ABD'li tenisçi Coco Gauff, vatandaşı 14 numaralı seribaşı Sofia Kenin'e 6-7, 6-3 ve 6-0'lık setlerle 2-1 yenilerek ilk kez ana tablosunda yer aldığı turnuvaya dördüncü turda veda etti.

Federer ve Barty, çeyrek finalde

Kariyerinde 6 Avustralya Açık şampiyonluğu bulunan 38 yaşındaki Federer, dördüncü turda dünya 67 numarası Macar Marton Fucsovics ile karşılaştı.

İlk seti 6-4 kaybeden İsviçreli tenisçi, 6-1, 6-2 ve 6-2'lik setlerle rakibini 3-1 yenerek son 8 raket arasına kaldı.

Federer, çeyrek finalde ABD'li Tennys Sandgren ile eşleşti.

Tek kadınlarda dünya 1 numarası Avustralyalı Ashleigh Barty de ABD'li Alison Riske'yi 6-3, 1-6 ve 6-4'lük setlerle 2-1 mağlup etti ve çeyrek final biletini aldı.

Barty, çeyrek finalde 7 numaralı seribaşı Çek Petra Kvitova ile karşılaşacak.