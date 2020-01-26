Galatasaray'dan Drogba açıklaması
Haber Giriş: Kaynak: AA
Galatasaray, teknik görevlendirme için eski futbolcuları Didier Drogba ile görüşme yapıldığına yönelik haberlerin gerçeği yansıtmadığını duyurdu.
[Fotoğraf: AA]
Sarı kırmızılı takım konuyla ilgili kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
"Çeşitli medya organlarında, Didier Drogba ve bazı isimlerle teknik görevlendirme için görüşmeler yapıldığı şeklinde asılsız haberler yayınlanmaktadır. Şampiyonluk yürüyüşüne odaklanmış yönetimimizin, teknik heyetimizin, futbolcularımızın ve taraftarlarımızın; tüm camiamızın konsantrasyonunu bozmaya yönelik bu tip yalan haberlere itibar edilmemesini önemle rica ederiz."
Etiketler: Galatasaray Didier DrogbaSon Güncelleme: 26 Ocak 2020 Pazar 17:12