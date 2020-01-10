1907 Fenerbahçe Derneğinin gerçekleştirdiği 1907'li Saatler Sohbet Toplantıları'nın 2020 yılındaki ilk konuğu olan Ali Koç, burada açıklamalarda bulundu.

Koç, sezon başından itibaren finansal imkanlar dahilinde doğru işler yaptıklarını aktardı.

"Özellikle bu sene arzusu, isteği, aidiyet duygusu yüksek ve pes etmeyen bir takımımız var. İkinci yarıda bir fikstür avantajımız var. İlk altı haftayı maksimum puanla kapatırsak, şampiyonluğa ulaşacağımızı düşünüyorum. Bu sene bambaşka bir hava var. İlk günden beri bizi yalnız bırakmayan taraftarlarımıza teşekkür ediyor, desteklerini devam ettirmelerini istiyorum."

"Sol beke mutlaka takviye yapacağız"

Transfer konusuna değinen Koç, "Sol beke mutlaka takviye yapacağız. Kadromuzdaki bir oyuncuya iyi bir teklif var. Bunu değerlendiriyoruz. Eğer gelen teklifi kabul edersek yerine daha az maliyetli bir futbolcu alabiliriz" dedi.

Kulübün büyük bir borç yükü altında olduğunu vurgulayan Başkan Koç, "İşin içinden çıkmakta zorlanıyoruz. Yeni kaynaklar yaratmak için çaba gösteriyoruz. Mali durumu düzeltemezsek şampiyon olsak dahi Avrupa'ya gidememe durumumuz var" diye konuştu.

"Comolli'yi uyaracağım"

Sportif Direktör Damien Comolli'nin sosyal medya hesabı açmasından rahatsız olduğunu da dile getiren Ali Koç, "Kendisini uyaracağım. Biz zaten onu koruruz. Ancak transfer konusunda verdiği bilgi doğru. Falette'yi ben ve ekibim aldık." ifadesini kullandı.

"Bütün takımlar açıklanan limitlerden rahatsız"

Koç, TFF'nin açıkladığı limitlerle ilgili, "Bu malum takım için çıkarılmış bir durum. Sadece onlar uyuyor. Bütün takımlar da bundan rahatsız" değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: TRT SPOR, AA