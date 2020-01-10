Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) yapılan açıklamaya göre, ziyaretlerde Şenol Güneş'in yanı sıra, yardımcı antrenör Bayram Bektaş ve TFF Milli Takımlar Müdürü Hüseyin Coşkun da yer aldı.

İlk olarak Beşiktaş'ın kampına giden milli çalıştırıcı, daha sonra sırasıyla Çaykur Rizespor, Medipol Başakşehir, Aytemiz Alanyaspor, Fenerbahçe, Trabzonspor ve Kasımpaşa'nın kamplarına ziyarette bulunup, görüşmeler yaptı.

Şenol Güneş'ten lider Sivasspor'un kampına ziyaret

Kırmızı-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, Sivasspor'un kampta olduğu otele yardımcısı Bayram Bektaş ile giden Güneş'i, kulüp asbaşkanı Faruk Taşseten ve teknik direktör Rıza Çalımbay karşıladı.

Çalımbay ve sporcularla yaklaşık 30 dakika görüşen Güneş, Sivasspor'un ligin ilk yarısında çok iyi işler yaptığı belirterek takımı tebrik etti.

[Fotoğraf: AA]

Çalımbay ise A Milli Takım'a 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda başarı diledi.

Sıcak bir ortamda gerçekleşen ziyaretin sonunda günün anısına hatıra fotoğrafı çektirildi.

Şenol Güneş'in Antalya'daki temasları bugün de devam edecek.

Kaynak: AA