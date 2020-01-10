Ahmet Nur Çebi’nin düzenlediği basın toplantısından öne çıkan notlar şöyle:

“Beşiktaş'ın ayakta kalması ve sağlıklı yürüyebilmesi Türk futbolu için çok önemlidir. Bir önceki dönem 10 milyon TL kar eden bir kulübün bir sonraki dönemde yaklaşık 300 milyon TL zarar etmesi ibra edilmemek için yeterlidir”

“İbra edilmemek dünyanın sonu değildir, Fikret Orman'ın kendini aklama şansı elindedir. Fikret Orman'ın ibra edilmemesini şahsileştirmemesini rica ediyorum, bu konu Beşiktaş'ın konusudur.”

“Ben kuvvetler ayrılığıyla yönetilmenin daha sağlıklı olacağını düşünüyorum.”

“Biz buraya koltuk için gelmedik, yanlışları önleyebilmek için geldik. Biz Beşiktaş için kendimizi feda etmeye geldik, hiçbir şeyden kaçmıyoruz. Beşiktaş'ın şu anda ağır bir yükü var, maddi manevi her türlü sorunu çözerek yola devam ediyoruz. Camiamızdan rica ediyoruz sabır göstersinler, çok güzel bir Beşiktaş’a kavuşacağız”

“TFF'den alacağımız cevaba göre tahkim hakkımızı kullanmak istiyoruz. Bugüne kadar hiçbir futbolcunun parası Beşiktaş'ta kalmadı. Benim tercihim Futbol A.Ş’nin başında Erdal Torunoğulları’nın olmasıdır. TFF'nin limitleri aşan takımlara uygulayacağı cezalar ağır. Beşiktaş’ı gelecek sezon puan silme cezası alma durumuna getirmeyi kendime yakıştıramam"

Cenk Tosun açıklaması

"Abdullah Avcı ile transfer için konuştum, ihtiyacımız olan 1-2 bölge olduğunu söyledi. Cenk Tosun'un transfer gündemimize geldiği doğru. Cenk Tosun gündeme geldi. Fakat sorunlarımızı netleştiremedik. Federasyonunun yavaş hareket etmesi nedeniyle Cenk Tosun’a net şekilde konuşamıyoruz. Sorunlar çözülene kadar Cenk başka takıma giderse çok üzülürüz."

Kaynak:TRT SPOR