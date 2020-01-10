Tokyo 2020 Olimpiyatları öncesi sporculara önemli destek. Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi, 75 sporcuya finansal destek sağlıyor.

Uluslararası Olimpiyat Komitesi 2. Başkanı ve Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi Başkanı Uğur Erdener, Tokyo 2020 yolunda Fanatik Gazetesi'ne önemli açıklamalar yaptı.

Uğur Erdener, Tokyo için 75 sporcuya ayda 500'er dolar ödediklerini söyledi. Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi'nin desteği sadece bireysel sporcularla sınırlı da kalmadı.

Komite, Kadın Voleybol ve Basketbol Milli Takımlarımıza da 50’şer bin dolar destek verdi.

Tokyo 2020 için şu ana kadar 37 kota alındığına dikkat çeken Başkan Uğur Erdener, Temmuz ayında başlayacak bu büyük organizasyona kadar rakamın 70-80'i bulacağını ifade etti.

Rusya'ya verilen men cezasını da değerlendiren Erdener, "Rusya gibi bir spor ülkesinin men cezası alması üzücü bir durum. Ancak biz Uluslararası Olimpiyat Komitesi olarak, WADA’nın raporunu dikkate aldık. Bu konuda son sözü Spor Tahkim Mahkemesi söyleyecek" dedi.

Kaynak: TRT SPOR