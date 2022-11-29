Haber Giriş: 29 Kasım 2022 Salı 15:23Son Güncelleme: Kaynak: AA
Ali Koç'tan Adana Valisi Süleyman Elban'a ziyaret
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ve yönetim kurulu üyeleri, Adana Valisi Süleyman Elban'ı makamında ziyaret etti.
Kulübün internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, Adana Fenerbahçeliler Derneğinin düzenleyeceği etkinliğe katılmak üzere kente gelen Koç ve yöneticiler, Vali Elban'la bir araya geldi.
Ziyarette, Adana Fenerbahçeliler Derneği Başkanı Korhan Kadıoğlu da yer aldı. Ziyaret anısına üzerinde ismi yazılı Fenerbahçe forması armağan edilen Vali Elban, Başkan Koç'a üzerinde Atatürk görseli bulunan vazo hediye etti.
Etiketler: Fenerbahçe Ali Koç
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