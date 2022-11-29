Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi, basın mensupları ile sohbet toplantısında bir araya geldi.

"Gelecek sezon yabancı oyuncu sayısı artmamalı"

Başkan Çebi, yabancı kuralı ile ilgili açıklama yaptı.

"Gelecek sezon kural 7+4 olmalı. Önümüzdeki sezon daha fazla yerli oyuncu oynatma zorunluluğu olmalı. Sezon başında kuralın değişmesini istemiştik, olmaz dediler. Biz de ona göre transfer yaptık. Gelecek sezon yabancı oyuncu sayısı artmamalı."

"Kaan Ayhan ve Onur Bulut gündemimizde yok"

Ahmet Nur Çebi, transfer iddiaları hakkında da bilgi verdi. Başkan Çebi, Sassuolo forması giyen Kaan Ayhan ve Yukatel Kayserispor'da görev yapan Onur Bulut'un gündemlerinde olmadığını söyledi.