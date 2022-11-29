Sevilla'nın Victor Nelsson ısrarı sürüyor. Yaz transfer döneminde Galatasaray'dan Marcao'yu transfer eden İspanyol ekibi, Danimarkalı futbolcuyu da renklerine bağlamak istiyor.

Sezon başında Nelsson için nabız yoklayan İspanyol ekibi, futbolcuyla anlaşma sağlamıştı. Bonservis konusunda Galatasaray ile anlaşmayan Sevilla, genç savunmacıya ilgisinin sürdürüyor.

İspanyol ekibinin ara transfer döneminde Nelsson için yeniden girişimde bulunması bekleniyor. Danimarkalı futbolcunun Dünya Kupası performansına bağlı olarak, taraflar ocak ayında yeniden masaya oturacak.

Sezon sonuna kadar kadrosunu bozmak istemeyen Galatasaray, makul bir teklif gelmesi durumunda transfere onay verecek.

Yönetim, Nelsson'un serbest kalma bedelini 25 milyon euro olarak belirlemişti. Sevilla'nın da bu bedeli ödemeye sıcak baktığı ve 24 yaşındaki futbolcuyu transfer etme konusunda kararlı olduğu gelen haberler arasında.