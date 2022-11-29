Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi, İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger'i makamında ziyaret etti.

Ziyarette, Altay Kulübü Başkanı Ayhan Dündar, Göztepe Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Sepil ve sarı-kırmızılı takımın oyuncuları Yasin Öztekin, İsmail Köybaşı, Atınç Nukan hazır bulundu.

Ziyarette açıklamada bulunan Vali Köşger, İzmir derbisinde takımlara ve bunların taraftarların tamamına mal edilemeyecek, uygun olmayan üzücü hadiselerin yaşandığını söyledi.

Köşger, Büyükekşi’nin bu nedenle İzmir’e geldiğini aktardı.

"Yirmi dörde yakın şahıs gözaltındaydı. Bunlardan birisi dün savcılıktan tutuklanmaya sevk edildi ve Altay kalecisine şiddet uygulayan şahıs tutuklanmış oldu. Diğer hadiseyi gerçekleştirenlerle ilgili de sorgulama süreci devam ediyor."

Köşger, olayın detaylı olarak incelendiğini belirti.

"Bunların, Türk hukuk sistemi ve yürürlükteki mevzuat çerçevesinde hak ettikleri cezaların en ağırını almaları için gereken bütün işlemler yürütülüyor. Emniyetçe, adliyece, savcılıkça yapılması gereken işlemler yürütülüyor."

[Fotoğraf: AA]

Mehmet Büyükekşi: Bu olayların hiç kimseye bir faydası yok

Mehmet Büyükekşi ise yaptığı açıklamada, yaşanan olayların kimseye bir yararının bulunmadığını dile getirdi.

Büyükekşi, futbolun, tüm farklılıkların ortadan kaldırılarak insanları bir araya getiren önemli bir spor dalı olduğunu, futbol ailesi olarak her zaman dostluktan ve arkadaşlıktan yana taraf oldukların söyledi.

Büyükekşi, Türk futbolunda hafızalara kazınan tüm isimlerin yeteneklerinin yanında centilmenlikleriyle de ön plana çıktığını kaydetti.

"Son yaşadığımız olaylar futbol tarihimize maalesef kara bir leke bırakıyor. Futbol tarihimizde bu tür olayların kesinlikle olmaması gerektiğini düşünüyoruz. Bu nedenle de bu tip olaylara sebep olanlara artık bir 'dur' dememiz gerekiyor. Bu olayların hiç kimseye bir faydası yok."

"Ana hedeflimiz dostluk ve kardeşlik duygularını öne çıkarmak"

Büyükekşi, amaçlarının iki kulübün taraftarlarını sakinleştirmek olduğunu belirtti.

"Atatürk'ün dediği gibi spor yalnız beden kabiliyetinin bir üstünlüğü sayılmaz. İdrak ve ahlak da bu işe yardım eder. İşte bu yüzden bizim ana hedeflerimizden biri futbolda fair-play anlayışını yerleştirmek, dostluk ve kardeşlik duygularını öne çıkarmak. O yüzden de bir fair-play kurulu oluşturduk. Her ay en iyi futbolcuya en iyi takıma ödül vermiyoruz, en centilmen oyuncuya, en centilmen takıma, en centilmen teknik direktöre ve en centilmen taraftara hem maddi hem manevi ödül veriyoruz."

[Fotoğraf: AA]

"Türk futbolunun marka değerini yükseltebilirsek hedefimizde başarılı oluruz"

Büyükekşi, İzmir derbisinde yaşananlarının kendilerini çok üzdüğünü kaydetti.

"Bunu futbolumuza yapılmış bir saldırı olarak görüyoruz ve bu saldırıda olanların futbolumuzun birliğine, düzenine çok büyük darbe vurmasına izin vermek istemiyoruz. Burada futbolun tüm paydaşlarının aynı anda birlik ve beraberlik içerisinde hareket etmesi son derece önemli. Hedefimiz özellikle Türk futbolunun marka değerini yükseltmek. Türk futbolunun eğer marka değerini yükseltebilirsek hedefimizde başarılı oluruz. İşte bu sebeple hepimizin taşın altına elimizi değil gövdemizi koymamız gerekiyor. Aynı kararlılıkla bir duruş sergilememiz gerekiyor."

Maçla ilgili alınacak kararlar

Büyükekşi, maçla ilgili alacakları karar öncesinde gerekli bilgileri toplamak için İzmir'e geldiklerini belirtti.

"Federasyon olarak da edindiğimiz bilgi ve raporları tüm ayrıntılarıyla değerlendirdikten sonra hem disiplin kurulumuz hem de yönetim kurulumuz gerekli kararları alacaktır. Ayrıca stadyumlarda benzer olayların bir daha yaşanmaması için de dün ilgili kurumlarımızla bir ön toplantı yaptık. Buradan çıkan neticelere göre, tüm stadyumlarda, talimatlarda bir değişiklik yapılması gerekiyorsa onları da inceleyeceğiz. Durum ve eylem raporlarını güncellemek üzere hareket edeceğiz ve bu konuda çok hızlı çalışıp, sonuçları da kamuoyuyla paylaşacağız."

[Fotoğraf: AA]

Büyükekşi, futbolun dostluk, kardeşlik ve barış olduğunu hatırlattı.

"Bir futbol maçı savaş değildir, bir spordur ve maç bitince nasıl futbolcularımız, başkanlarımız sarılıp öpüşüyorsa taraftarlarımızın da aynı şekilde hareket etmesi lazım. Beklentimiz Türkiye'deki tüm futbolseverlerden bu. İnşallah bu son olur. Bir daha bu tür nahoş olaylarla karşılaşmayız. Ben buradan tüm Türkiye'deki futbolseverlere özellikle bu konuda davranmalarını istirham ediyorum."

Büyükekşi, kulüplere verilebilecek cezaların sorulması üzerine, bu konu için İzmir'e geldiklerini ve olayın tüm detaylarını araştırdıklarını dile getirdi. Büyükekşi, ne olursa olsun yapacakları işte öncelikle adaleti sağlamak istediklerine dikkat çekti.

"Onun için de olayın iç yüzünü araştırıp, bu olayın organize olması saha içinde ve saha dışında olan olaylar farklı biliyorsunuz. Saha içinde olan olaylarla ilgili özellikle maçın yarıda kalması Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu'nun işi ama diğer saha olayları bizim Profesyonel Futbol Disiplin Kurulunun. O da biliyorsunuz bağımsız bir yargı şu anda. Ona onlar karar verecek, bizim karar vereceğimiz yarıda kalan maçın ne olacağıyla ilgili. Onu da buradaki çıkan raporlardan yaptığımız araştırmalara göre en doğru kararı vereceğiz. Hem Türk futbol kamuoyunun hem takımlarımızın bu konudaki en adaletli olması gereken neyse onu yapmak için en büyük çabayı göstereceğiz."

Kulüp temsilcilerinin görüşleri

Göztepe Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Sepil ise çok üzücü bir olay yaşadıklarını belirtti.

"Bu olayları gerçekleştirenlerin, hangi taraftan olup olmamaları hiç önemli değil, en ağır cezaları almasını istiyoruz. Biz de kulüp olarak takipçisi olacağız."

Altay Kulübü Başkanı Ayhan Dündar da derbide hoş olmayan durumlarla karşılaşmanın çok üzücü olduğunu vurguladı.

"Bu yapılanlar benim nazarımda hayata kasıttır. Bu kişilerin hangi tarafta olduğunun önemi yok, en ağır şekilde cezalandırılmaları gerekir. Bunun milat olacağını düşünerek bundan sonraki süreçte tribünlerin daha temiz olacağına inanıyoruz."

Büyükekşi, daha sonra İzmir Ticaret Odası'nda İzmir Spor Kulüpleri Birliği Vakfı (İZVAK) koordinasyonunda kulüp başkanlarıyla bir araya geldi.