Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, kulübün resmi dergisinin kasım ayı sayısında kaleme aldığı yazısında, sarı-lacivertli taraftarların vermiş olduğu desteğin önemine değinerek, "Teknik direktörümüz Ersun Yanal ve ekibinin liderliğinde, futbolcularımızın sergilemiş olduğu takım ruhu, aidiyet duygusu ve birbirine olan bağlılıkları ile en önemli gücümüz olan taraftarımızın coşkulu desteği sayesinde bu sezon şampiyonluğa daha emin adımlarla yürüyoruz." ifadelerini kullandı.

Ligde oynadıkları İstikbal Mobilya Kayserispor karşılaşmasında birçok gol fırsatından yararlanamadıklarını aktaran Koç, "kabul edilemez hakem hataları" sebebiyle bu mücadelede üç puan kaybettiklerini aktardı.

"İnişli çıkışlı dönemler futbolun doğal ortamında tabii ki olacaktır"

Deplasmanlar,da, iç sahadaki futbolu sergileyemediklerini ve bu nedenle puan açısından istedikleri noktada olmadıklarını ifade eden Ali Koç, "Beklentimiz her maçın kritik önem taşıdığı sezonun geri kalan kısmında takımımızın dış saha maçlarında da seri galibiyetler alarak şampiyonluk yolunda başarıyla yürümesidir. Uzun lig maratonunda inişli çıkışlı dönemler futbolun doğal ortamında tabii ki olacaktır." değerlendirmesinde bulundu.

Son dönemde istemedikleri halde saha dışında yaşanan tartışmaların bir parçası haline getirildiklerini savunan Koç, şöyle devam etti:

"Özellikle hakem atamaları konusu bizim açımızdan önem teşkil ediyordu. Zira bu sezon kazandığımız maçların hakemlerine bir sonraki hafta görev verilmiyor; puan kaybettiğimiz maçlarda ise bu durum yaşanmıyordu. Bir de bu yetmiyormuş gibi 10. haftada en çok tartışılan üç hakemden ikisi dinlendirilirken Kayserispor maçımızın hakemine 11. haftada görev verildi. Hakemlere mesaj verme riski barındıran bu atama süreçleri bakalım bundan sonra nasıl gerçekleşecek."

Kaynak: AA