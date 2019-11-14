Altay Başkanı Özgür Ekmekçioğlu, yeşil-kırmızılı ekibe kulübün Gaziemir Vali Kutlu Aktaş Tesisleri'nin kapısını açtı. Altay'ın kendi sahalarından biri de bakımda olmasına rağmen Karşıyaka'ya sahasını verdiği öğrenildi.

Karşıyaka, zorlu Fethiyespor randevusuna Altay'ın tesislerinde hazırlanacak. Yıllarca İzmir'i Süper Lig, 1'inci Lig ve 2'nci Lig'de birlikte temsil ettikten sonra son 2 yıldır farklı liglerde yer alan iki ekibin arasında 2016-17 sezonunda dostluk köprüleri atılmıştı. O sezon 3'üncü Lig Play-Off yarı finalinde Karşıyaka taraftarları Altay'ı tribünden destekledi.

Kaynak: DHA