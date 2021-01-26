Son Süper Lig şampiyonu Medipol Başakşehir ile Ziraat Türkiye Kupası şampiyonu Trabzonspor'un 27 Ocak Çarşamba günü yapacağı TFF Süper Kupa maçı öncesi basın toplantısı düzenlendi.

Maçın oynanacağı Atatürk Olimpiyat Stadı'nda gerçekleştirilen basın toplantısına Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Okan Buruk, kaptanı Alexandru Epureanu ile Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı ve kaptanı Uğurcan Çakır katıldı.

"TFF Süper Kupa da bizim hedeflerimizden bir tanesi"

Moldovalı stoper, hedeflerinin kupayı almak olduğunu dile getirdi.

"TFF Süper Kupa maçına çıkacağımız için oldukça mutluyuz. Geçen sene hedefimize ulaştık. Son yıllarda hedefe her zaman yaklaşıyor ancak bitiş çizgisinde arzuladığımız sonucu alamıyorduk. Geçen sene şampiyonluğa uzandık. Bundan dolayı mutlu ve heyecanlıyız. TFF Süper Kupa da bizim hedeflerimizden bir tanesi. Yarın da güçlü, performanslarını sürekli artıran bir takıma karşı oynayacağız. Son haftalarda iyi sonuçlar alarak çıkışa geçtiler. Bizim de kaliteli ve iyi ayaklara sahip bir takımımız var. Yarınki amacımız mümkün olan bütün iyi işleri yapıp kupaya uzanmak."

[Fotoğraf: DepoPhotos]

"Kupayı almak bir değişimin başlangıcı olabilir"

Epureanu, bu sezon Süper Lig'de istedikleri performansı sergileyemediklerini hatırlattı.

"Herkes bu durumdan muzdarip. Sezona iyi başlayamadık ama bu maç bizim için dönüm noktası olabilir. Maalesef bu sezonki performansımız istenen seviyeye gelemedi. Oyun ritmimizi yakalayamadık. Üstesinden gelmek için çalışıyoruz. Bu durumu değiştirecek olanlarda da bizleriz. TFF Süper Kupa'yı almak bir değişimin başlangıcı olabilir. Böyle bir kupanın bize yardımcı olacağını düşünüyorum."