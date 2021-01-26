Barcelona Kulübünün kamuoyuyla paylaştığı mali verilerine göre, 2018-2019 sezonunda 217 milyon euro olan kulüp borcunun sadece bir sezonda yüzde 55,5 artarak 488 milyon euroya çıktığı görüldü.

Mali olarak zorlu ve hassas bir dönemden geçen Barcelona'nın futbolcu transferlerinden dolayı kulüplere olan toplam borcunun 196,7 milyon euroyu bulduğu bildirildi.

Barcelona'nın borcu olduğu kulüplerden bazıları şu şekilde sıralandı:

Bordo (Malcom), Gremio (Arthur), Valencia ve Liverpool (Coutinho), Ajax (De Jong), Juventus (Matheus Pereira ve Pjanic), Braga (Trincao), Villarreal (Denis Suarez), Bayern Münih (Arturo Vidal), Sap Paulo (Emerson), Eibar (Cucurella), Real Betis (Junior Firpo), Las Palmas (Pedro Gonzalez), Palmeiras (Matheus Fernandes)

Katalan kulübünün diğer spor kulüplerinden alacağının ise 46,4 milyon euo olduğu, bu yüzden kasasının 150,3 milyon euroluk ekside bulunduğu gözlendi.

Diğer yandan İspanyol basını Barcelona Kulübünün, sporcularının maaşını ödemekte zorlandığını ve önümüzdeki günlerde 100 milyon euroluk banka kredisi alabileceğini iddia etti.

Koeman kulübün mali durumunu yorumladı

Teknik direktör Ronald Koeman, futbolcuların bu ayki maaşlarını almadığı yönündeki iddialara basın toplantısında cevap verdi.

"Gerçekten bilmiyorum. Futbolculara sormadan ve yanıtını almadan bu konuda konuşamam. Tüm takımlar Kovid-19'dan ekonomik olarak zorluklar yaşıyor. Sadece burada değil, her kulüp şu anda ekside bilanço açıklayabilir. Futbolcuların bu konudan çok etkilendiğini görmedim. Maaşlarımızı indirerek, hepimiz kulübe yardımcı olduk."

Barcelona'da normal şartlarda 24 Ocak'ta yapılması öngörülen kulüp başkanlık seçimi, Covid-19 vakalarındaki artıştan dolayı 7 Mart'a ertelenmişti.

Vekaleten Carles Tusquets'in yürüttüğü başkanlık için Joan Laporta, Victor Font ve Toni Freixa yarışıyor.