Haber Giriş: 26 Ocak 2021 Salı 20:37Son Güncelleme: Kaynak: AA
Maccabi Tel Aviv-Anadolu Efes maçı ertelendi
Basketbol THY Avrupa Ligi'nde perşembe günü oynanması planlanan Maccabi Tel Aviv-Anadolu Efes maçı ertelendi.
Organizasyonun internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, koronavirüs önlemleri çerçevesinde İsrail hükümetinin aldığı uçuş kısıtlamaları nedeniyle karşılaşma başka bir tarihe ertelendi.
Pandemi dönemi uygulanan protokollere göre ligde her maç en fazla üç kez ertelenebiliyor.
THY Avrupa Ligi yetkilileri, iki kulübün temsilcileriyle yapacakları görüşmenin ardından karşılaşmanın oynanacağı tarihi ve yeri belirleyecek.
Etiketler: Basketbol
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