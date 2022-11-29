Haber Giriş: 29 Kasım 2022 Salı 15:42Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Alex de Souza'dan Türkiye paylaşımı: Yuvama dönüyorum
Fenerbahçe'nin efsanevi futbolcusu Alex de Souza'nın "yuvama dönüyorum" paylaşımı dikkatleri çekti.
Sarı-lacivertli formayı 8 yıl terleten Alex de Souza, futbolculuk kariyerini 2015 yılında sonlandırdı.
2021 yılında teknik direktör olarak sahalara dönen Alex, Brezilya Serie B takımlarından Avai'nin başına geçti.
Sosyal medya hesabından Türk bayrağı ile 'yuvama dönüyorum' paylaşımında bulunan Alex, sarı-lacivertli taraftarların yoğun ilgisi ile karşılaştı.
Yuvama dönüyorum..— Alex de Souza (@Alex10) November 29, 2022
Etiketler: Fenerbahçe
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