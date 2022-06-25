UEFA Başkanı Aleksander Ceferin 2032 Avrupa Futbol Şampiyonasıyla ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

İtalya'nın önde gelen spor gazetelerinden La Gazzetta dello Sport'a konuşan UEFA Başkanı, Türkiye'nin turnuva için güçlü bir aday olduğunu söyledi.

Ceferin, İtalya'daki stadyum probleminin altını çizdi.

"Şu anda İtalya'da Şampiyonlar Ligi finaline ev sahipliği yapabilecek bir stadyum bile yok. Bu inanılmaz bir şey. EURO 2032 için Türkiye büyük bir rakip ve şu an İtalya'ya karşı favori durumda."

Türkiye Futbol Federasyonu, mart ayında yaptığı açıklamada EURO 2028'i düzenlemek için resmi adaylık dosyasının UEFA'ya teslim edildiğini duyurmuştu.

Dönemin TFF Başkan Vekili Servet Yardımcı, ayrıca EURO 2032 için de aday olduğumuzu açıklamıştı.

"Daha az maç oynanırsa maaşlar düşer"

Diğer yandan Aleksander Ceferin yoğun maç takvimiyle ilgili gelen eleştirileri yanlış bulduğunu da belirtti.

"Çok fazla maç oynandığının farkındayım; ama gerçek şu ki kimse bir şeylerden vazgeçmek istemiyor. Kulüplerin maaş ve bonus ödemeleri için daha fazla maça ihtiyacı var. Daha az maç oynanırsa maaşlar düşer. UEFA'ya ya da FIFA'ya saldırmak her zaman kolaydır."