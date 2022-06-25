İtalyan La Gazzetta dello Sport'a verdiği röportajda Ceferin, futbol gündeminde öne çıkan konuları değerlendirdi.

"Bu inanılmaz. Türkiye, güçlü bir rakip"

EURO 2032 için İtalya'nın ev sahipliği şansı sorulan Ceferin, statları konusunda bu ülkeyi uyardı.

"Şampiyonlar Ligi finaline ev sahipliği yapabilecek bir stadı yok. Bu inanılmaz. Türkiye, güçlü bir rakip. Bunu çok defa Gabriele Gravina (İtalya Futbol Federasyonu Başkanı) ile de konuştum. Ancak inanıyorum ki hükümet ve belediyeler de Avrupa Şampiyonası'nın değerini anladı. Statlar konusunda her şeyden önce güçlü garantiler verilmesi lazım."

Başkan Ceferin, 2022 Dünya Kupası'nda yer alamayan İtalya'nın toparlayacağına inandığını dile getirdi.

2023'te UEFA başkanlığına tekrar aday olacağını belirten Ceferin, şimdiden 55 federasyonun 48'inden destek mektubu aldığını kaydetti.

Futbol sezonunda çok maç olduğu eleştirilerine UEFA Başkanı, kulüplerin Şampiyonlar Ligi gruplarında 10 maç oynamayı talep ettiğini, gruplarda 8 maç olacağını bildirdi.

Avrupa Süper Ligi projesi

Ceferin, Avrupa Süper Ligi projesi hakkında da konuştu.

"O proje öldü çünkü kimse katılmak istemiyor. Sadece herkese kızgın 3 kişi görüyorum. Herkesi mahkemeye verip duruyorlar ama her şey bitti. Avrupa Birliği (AB) de futbolda başarıya ulaşmış modeli savunuyor."

"Daha az maç oynanırsa maaşlar düşer"

Diğer yandan Aleksander Ceferin yoğun maç takvimiyle ilgili gelen eleştirileri yanlış bulduğunu da belirtti.

"Çok fazla maç oynandığının farkındayım; ama gerçek şu ki kimse bir şeylerden vazgeçmek istemiyor. Kulüplerin maaş ve bonus ödemeleri için daha fazla maça ihtiyacı var. Daha az maç oynanırsa maaşlar düşer. UEFA'ya ya da FIFA'ya saldırmak her zaman kolaydır."

Başkan Ceferin, Altın Top ödülü için adayının Real Madrid'in Fransız golcüsü Karim Benzema olduğunu sözlerine ekledi.