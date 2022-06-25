Kulüpten yapılan açıklamaya göre, sarı-kırmızılı ekibin Florya Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Okan Buruk yönetiminde ilk antrenmanını gerçekleştirecek.

İlk etap kampı Avusturya'nın Graz kentine bağlı Bad Waltersdorf kasabasında 7 Temmuz Perşembe günü başlayacak.

İkinci etap kampıyla ilgili bilgilendirmenin ise daha sonra yapılacak.

Dursun Özbek Taçspor Tesisleri'ni inceledi

Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, Taçspor Tesisleri'nde incelemelerde bulundu.

Taçspor Başkanı Polat Bengiserp ve yönetim kurulu üyeleriyle bir araya gelen Dursun Özbek ile sarı-kırmızılı yöneticiler, son dönemde yapılan sosyal alan, restoran ve kafeteryayı inceledi.

Başkan Özbek 200 genç sporcunun katılımıyla oynanan 12 Yaş Türkiye Serisi Tenis Turnuvası'nda dereceye giren sporculara da kupalarını takdim etti.