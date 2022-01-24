Aytemiz Alanyaspor'un Spor Toto Süper Lig'deki çıkışı sürüyor. Güney temsilcisi, Francesco Farioli'nin takımın başına geçmesiyle başarılı bir ivme yakaladı.

Turuncu yeşilli ekip, İtalyan teknik adam ile ligde mağlubiyet yüzü görmedi. Koronavirüse yakalanan Farioli, 1-1'lik Medipol Başakşehir maçında saha kenarında olamamıştı.

Aytemiz Alanyaspor son üç maçında ise Altay, Atakaş Hatayspor ve GZT Giresunspor'u mağlup etti.

Akdeniz ekibi, geride kalan 23 haftayı 11 galibiyet, 5 beraberlik ve 7 mağlubiyetle tamamladı. 38 puana ulaşan turuncu yeşilliler, 3. sıraya yerleşti.

Farioli'nin ekibi hücumdaki başarısıyla da dikkat çekiyor. 41 kez ağları sarsan Aytemiz Alanyaspor, lider Trabzonspor ile birlikte "ligin en golcü" takımı konumunda.

Atakaş Hatayspor'u 6-0 yenerek sezonun en farklı galibiyeti alan Akdeniz temsilcisi, Yukatel Kayserispor'u 6-3, Öznur Kablo Yeni Malatyaspor'u da 6-2 mağlup etmişti.