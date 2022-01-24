Sezon başında Galatasaray'dan farklı Spor Toto Süper Lig takımlarına kiralan 3 futbolcu, başarılı grafikleriyle ön plana çıkıyor.

Yunus Akgün, Emre Akbaba ve Okan Kocuk oynadıkları futbolla gelecek sezon için sarı kırmızılılara döneceklerinin sinyalini veriyor.

[Fotoğraf: AA]

Yunus Akgün

Sarı kırmızılılardan sezon başında ikinci kez Adana Demirspor'a kiralanan Yunus Akgün, kariyer sezonunu yaşıyor. Forma giydiği 20 lig maçında 7 kez fileleri sarsan hücum oyuncusu, 6 kez de asist yaptı.

21 yaşındaki futbolcu, son 7 maçındaysa 4 gol, 5 asist üretti. Genç futbolcu, ligin 18. haftasındaki Galatasaray maçında iki kez fileleri sarsarak Adana Demirspor'a galibiyeti getirmişti.

[Fotoğraf: AA]

Emre Akbaba

Sezon başında Aytemiz Alanyaspor'a kiralanan Emre Akbaba ise ligde 18 maçta 8 gol 3 asist üretmeyi başardı.

29 yaşındaki orta saha oyuncusu, son 3 maçındaysa 6 kez gol sevinci yaşayarak büyük çıkış yakaladı.

[Fotoğraf: DepoPhotos]

Okan Kocuk

Yine sezon başında kiralık giden bir diğer isim olan Okan Kocuk da GZT Giresunspor kalesinde önemli işlere imza attı. 26 yaşındaki futbolcu, 6 maçta gol yemedi. Okan ayrıca, bu sezon 6 penaltıdan dördünü kurtarmayı başardı.