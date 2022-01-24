Galatasaray'ın kiralık gönderdiği futbolcular dikkat çekiyor
Sezon başında Galatasaray'dan kiralık olarak ayrılan oyuncular, başarılarıyla dikkat çekiyor.
Sezon başında Galatasaray'dan farklı Spor Toto Süper Lig takımlarına kiralan 3 futbolcu, başarılı grafikleriyle ön plana çıkıyor.
Yunus Akgün, Emre Akbaba ve Okan Kocuk oynadıkları futbolla gelecek sezon için sarı kırmızılılara döneceklerinin sinyalini veriyor.
Yunus Akgün
Sarı kırmızılılardan sezon başında ikinci kez Adana Demirspor'a kiralanan Yunus Akgün, kariyer sezonunu yaşıyor. Forma giydiği 20 lig maçında 7 kez fileleri sarsan hücum oyuncusu, 6 kez de asist yaptı.
21 yaşındaki futbolcu, son 7 maçındaysa 4 gol, 5 asist üretti. Genç futbolcu, ligin 18. haftasındaki Galatasaray maçında iki kez fileleri sarsarak Adana Demirspor'a galibiyeti getirmişti.
Emre Akbaba
Sezon başında Aytemiz Alanyaspor'a kiralanan Emre Akbaba ise ligde 18 maçta 8 gol 3 asist üretmeyi başardı.
29 yaşındaki orta saha oyuncusu, son 3 maçındaysa 6 kez gol sevinci yaşayarak büyük çıkış yakaladı.
Okan Kocuk
Yine sezon başında kiralık giden bir diğer isim olan Okan Kocuk da GZT Giresunspor kalesinde önemli işlere imza attı. 26 yaşındaki futbolcu, 6 maçta gol yemedi. Okan ayrıca, bu sezon 6 penaltıdan dördünü kurtarmayı başardı.