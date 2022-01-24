Geride kalan yıllarda görev alan veya Süper Lig'de sık sık teknik direktörlük yapan isimler son dönemde tercih edilmezken, kulüpler genç veya kariyerlerinin başında bulunan teknik adamlara yöneldi.

Aytemiz Alanyaspor, Fraport TAV Antalyaspor ve Göztepe genç teknik adamlarla ligde başarı kovalarken, Beşiktaş ve Galatasaray ise teknik direktörlükte fazla deneyimi olmayan isimlerle hedeflerine ulaşmaya çalışıyor.

Medipol Başakşehir ve VavaCars Fatih Karagümrük ise kariyerlerinin başındaki teknik adamlarla ligde mücadelesini sürdürüyor.

Kariyerli isimler Fatih Terim, Mustafa Denizli ve Şenol Güneş 18 sezon sonra aynı anda herhangi bir takımı çalıştırmazken; Abdullah Avcı, İsmail Kartal, Rıza Çalımbay, Hikmet Karaman ve Hamza Hamzaoğlu, ligin en tecrübeli isimleri olarak dikkati çekiyor.

[Fotoğraf: AA]

Ligin genç isimleri Farioli, Nuri Şahin ve El Maestro

Süper Lig'de Aytemiz Alanyaspor'u çalıştıran Franceso Farioli, Fraport TAV Antalyaspor'da oyuncu-teknik direktör olarak görev yapan Nuri Şahin ve Göztepe'nin başında bulunan Nestor El Maestro, genç yaşlarıyla dikkati çekiyor.

Futbol hayatını bitirdikten sonra ülkesinde ve Aytemiz Alanyaspor'da yardımcı antrenör veya kaleci antrenörü olarak görev yapan Farioli, Süper Lig'de teknik direktör olarak 2021'de Fatih Karagümrük'ün başına geçti.

[Fotoğraf: AA]

Fatih Karagümrük'ün ardından 31 Aralık 2021'de Aytemiz Alanyaspor'un başına getirilen 32 yaşındaki İtalyan çalıştırıcı, yeni takımına başarılı sonuçlar aldırdı.

Fraport TAV Antalyaspor da Ersun Yanal sonrası farklı bir yapılanmaya giderek oyuncusu Nuri Şahin'i çalıştırıcı olarak görevlendirme kararı aldı.

Futbolculuğu döneminde önemli takımlarda görev yapan 33 yaşındaki Nuri Şahin, oyuncu ve teknik direktör olarak farklı bir deneyim içinde yer alıyor.

[Fotoğraf: AA]

Göztepe'nin 38 yaşındaki çalıştırıcısı El Maestro da Spartak Trnava, CSKA Sofya ve Sturm Graz'da yakalayamadığı istikrarı Süper Lig'de yakalamaya çalışıyor.

El Maestro, ligin ilk yarısında iyi sonuçlar alamayan takımının son 4 maçtaki galibiyetleriyle başarı yakaladı.

[Fotoğraf: AA]

Emre Belözoğlu ve Volkan Demirel'in ilk deneyimleri

Futbolculuk dönemlerinde önemli ve uzun bir kariyere sahip olan Emre Belözoğlu ile Volkan Demirel, teknik direktörlükteki ilk deneyimlerinde önemli sorumluluklar alarak dikkati çekiyor.

Fenerbahçe'de geçen sezon sportif direktörlük yapan ve Erol Bulut'un görevinden ayrılmasının ardından kısa süreliğine sarı-lacivertli takımın teknik direktörlüğüne getirilen Belözoğlu, Medipol Başakşehir'de bu deneyimini sürdürüyor.

[Fotoğraf: AA]

Aykut Kocaman'ın yerine teknik direktörlüğe getirilen 41 yaşındaki Belözoğlu yönetiminde Medipol Başakşehir, üst üste aldığı iyi sonuçlarla çıkışa geçti.

Fatih Karagümrük de ligde farklı bir anlayışı tercih eden takımlar arasında yer aldı ve Farioli'nin ardından Fenerbahçe'de teknik heyette yer alan, bu sezon başında da yorumculuk yapan Volkan Demirel ile anlaştı.

40 yaşındaki Demirel, kariyerinin ilk döneminde son dönemde düşüşe geçen takımını toparlamaya çalışacak.

[Fotoğraf: AA]

Beşiktaş altyapıya döndü

Farklı bir anlayışla ligdeki mücadelesini sürdüren bir başka takım Beşiktaş oldu.

Geçen sezon şampiyonluğu getiren teknik direktör Sergen Yalçın ile yollarını ayıran Beşiktaş, bu kritik göreve 19 yaş altı teknik sorumlusu Önder Karaveli'yi getirdi.

Karaveli yönetiminde Turkcell Süper Kupa'yı müzesine götüren siyah-beyazlı ekip, ligde de bu teknik adam yönetiminde 9. sıradan 6. sıraya kadar yükseldi.

[Fotoğraf: AA]

Galatasaray Guardiola'nın yardımcısını getirdi

Ligde bu sezon tarihinin en kötü performanslarından birini yaşayan Galatasaray yönetimi ise tecrübeli teknik adam Fatih Terim'in yerine Manchester City Teknik Direktörü Pep Guardiola'nın yardımcılığını yapan İspanyol Domenec Torrent'e görev verdi.

[Fotoğraf: AA]

Bayern Münih ve Manchester City dönemlerinde Guardiola'nın en yakınındaki isim olan 59 yaşındaki Torrent, New York City ve Flamengo'daki hayal kırıklıklarını Galatasaray'ın başında yaşamamak için çalışmalar yürütecek.

Sarı-kırmızılı takım, Torrent yönetimindeki 3 maçta ise sahadan mağlup ayrıldı.

İlhan Palut, Ömer Erdoğan, Hakan Keleş, Erol Bulut ligin istikrarlı isimleri

İttifak Holding Konyaspor'un teknik direktörü İlhan Palut, Atakaş Hatayspor'un başında bulunan Ömer Erdoğan ve GZT Giresunspor'u çalıştıran Hakan Kutlu, yakaladıkları istikrarla ligin aranan isimleri arasına girdi.

[Fotoğraf: AA]

Konyaspor'u lider Trabzonspor'un ardından ikinci sıraya taşıyan 45 yaşındaki Palut, Atakaş Hatayspor ve Göztepe'deki deneyimlerinin ardından mevcut takımıyla başarılı bir dönem yakaladı.

Fatih Karagümrük'te kısa süreli çalışan 44 yaşındaki Ömer Erdoğan ise Atakaş Hatayspor'un başında istikrarıyla kariyerini sürdürüyor.

Kısa süreliğine Demir Grup Sivasspor'u çalıştıran 50 yaşındaki Hakan Keleş de GZT Giresunspor'un başında Süper Lig heyecanını sürdürüyor. Geçen sezon takımını Spor Toto 1. Lig'den Süper Lig'e çıkaran Keleş, GZT Giresunspor'u ligde tutmak için çalışıyor.

Aytemiz Alanyaspor'a başarılı sonuçlar aldıran ve geçen sezon Fenerbahçe Teknik Direktörü olarak umduğunu bulamayan 46 yaşındaki Erol Bulut ise yeni bir çıkış için Gaziantep FK'nın başına geçti.

Fenerbahçe ve Beşiktaş'ta forma giyen Brezilya asıllı Mert Nobre ise kısa süreli Gençlerbirliği Teknik Direktörlüğü görevinin ardından yeni bir sayfa açmak için Altay'ın başına geçti.

Ülkesi İtalya ile İspanya'da teknik direktör olarak istikrar yakalayamayan Vincenzo Montella, Adana Demirspor'da yakaladığı başarıyı sezon sonuna kadar sürdürmeye çalışacak.

Kasımpaşa'da Serkan Reçber

Teknik direktör konusunda ligin en istikrarsız takımlarından biri olarak dikkati çeken Kasımpaşa, Cihat Arslan ve Hakan Kutlu'nun ardından farklı bir yapılanmaya gitti.

Kulüpte üst yönetici (CEO) olarak görev yapan Serkan Reçber, son dönemde tribünden yedek kulübesine inerek takımını toparlamaya çalışıyor.

Reçber'e bu kritik dönemde antrenörler Ümit Şengül ile Sami Uğurlu destek verirken, Kasımpaşa yeni yapılanmayla üst üste 5 maç kazandı.

Milli takımda Stefan Kuntz

Türk futbolundaki değişim A Milli Takım'a da yansıdı.

[Fotoğraf: AA]

Şenol Güneş'in görevinden ayrılmasının ardından farklı bir arayışa giren Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu, bir dönem Beşiktaş forması giyen Stefan Kuntz'u takımın başına getirdi.

Almanya'da alt liglerdeki takımlarda teknik direktörlük yapan, zaman zaman sportif direktör ve yönetim kurulu başkanlığında bulunan Kuntz, teknik adamlıktaki en önemli deneyimini Almanya 21 Yaş Altı Milli Takımı'yla yaşadı.

A Milli Takım, üst düzeyde fazla tecrübesi olmayan 59 yaşındaki Kuntz yönetiminde Dünya Kupası'na katılmak için play-off oynayacak.