Alanyaspor Trabzonspor'u 5 golle devirdi
Corendon Alanyaspor, Spor Toto Süper Lig'in 18. haftasında konuk ettiği Trabzonspor'u 5-0 mağlup etti.
Corendon Alanyaspor ile Trabzonspor, Kırbıyık Holding Stadyumu'nda karşılaştı. Müsabakayı, hakem Mustafa Kürşad Filiz yönetti.
Alanyaspor'a galibiyeti getiren golleri, 14. dakikada Efecan Karaca, 37 ve 45+7. dakikada Ahmed Hassan, 75. dakikada Eduardo ile 78. dakikada Yusuf Özdemir kaydetti.
Ligde altıncı galibiyetini alan Alanyaspor, puanını 27'e yükseltti.
Ligde geçen hafta Bitexen Giresunspor karşısında 3-0 galip gelerek moral bulan Trabzonspor, Alanyaspor'a beş golle kaybetti.
Süper Lig'de en farklı yenilgisini alan bordo mavililer 29 puanda kaldı.
İLK YARININ ÖNEMLİ ANLARI
GOL - 14. dakikada Alanyaspor öne geçti. Sol kanattan gelişen atakta Lusamba'nın pasında topla ceza sahası içerisine giren Efecan Karaca, sol çaprazdan vurduğu şutla topu ağlara gönderdi. 1-0.
35. dakikada Trabzonspor'un kornerinde ceza sahası dışında topla buluşan Abdülkadir Ömür'ün sert şutunda, top kaleci Runarsson'da kaldı.
GOL - 37. dakikada Alanyaspor farkı ikiye çıkarttı. Sağ kanattan gelişen atakta Efecan Karaca'nın pasında ceza sahası içerisinde topla buluşan Efkan Bekiroğlu, topu Ahmed Hassan'a aktardı. Penaltı noktasında topla buluşan Ahmed Hassan'ın vuruşunda top ağlarla buluştu. 2-0.
GOL - 45+7. dakikada Alanyaspor farkı üçe çıkardı. Sağ kanattan geliştirdiği atakta Efkan Bekiroğlu'nun ceza sahası içerisine çevirdiği pası Ahmed Hassan, filelerle buluşturdu. 3-0.
Karşılaşmanın ilk yarısı Alanyaspor'un 3-0 üstünlüğüyle sona erdi.
İKİNCİ YARININ ÖNEMLİ ANLARI
Ayrıntılar geliyor...
Stat: Kırbıyık Holding
Hakemler: Mustafa Kürşad Filiz, Kamil Çetin, Candaş Elbil
Corendon Alanyaspor: Runarsson, Fatih Aksoy, Furkan Bayır, Balkovec, Umut Güneş, Lusamba, Pereira (Dk. 32 Yusuf Özdemir), Efkan Bekiroğlu, Zinedine Ferhat, Efecan Karaca, Ahmed Hassan
Trabzonspor: Uğurcan Çakır, Larsen, Gbamin, Hugo, Eren Elmalı, Siopis, Naci Ünüvar, Abdülkadir Ömür, Bakasetas, Trezeguet, Umut Bozok
Goller: Dk. 14 Efecan Karaca, Dk. 37 ve 45+7 Ahmed Hassan, Dk. 75 Eduardo, Dk. 78 Yusuf Özdemir (Corendon Alanyaspor)
Sarı kart: Dk. 36 Hugo (Trabzonspor)
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