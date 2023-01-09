İstanbulspor beraberliği 90+12'de kurtardı
Spor Toto Süper Lig'in 18. haftasında oynanan İstanbulspor-Gaziantep FK maçı 1-1 sona erdi.
İstanbulspor ile Gaziantep FK, Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadı'nda karşılaştı. Mücadeleyi hakem Burak Şeker yönetti.
İstanbulspor'un golünü 90+12. dakikada penaltıdan Ethemi attı. Gaziantep FK'nın golünü, 38. dakikada Jevtovic kaydetti.
Ligde üçüncü beraberliğini alan İstanbulspor ise 12 puana yükseldi. Süper Lig'de galibiyet hasretini 7 maça çıkartan Gaziantep FK ise 19 puana yükseldi.
İLK YARININ ÖNEMLİ ANLARI
22. dakikada karşılaşmada ilk tehlikeli pozisyon yaşandı. Sağ kanatta topla buluşan Kitsiou'nun ceza sahasına gönderdiği ortada kale sahası önüne hareketlenen Jevtovic kafayı vurdu, meşin yuvarlak yandan az farkla auta çıktı.
25. dakikada Gaziantep FK gole yaklaştı. Ceza sahası içi sağ çaprazında topla buluşan Sagal, son çizgiye inip rakibinden sıyrıldı ve penaltı noktası üzerine yerden gönderdi. Merkel'in yerden vuruşunda savunma çizgi üzerinde müdahale ederek meşin yuvarlağı kornere gönderdi.
GOL - 38. dakikada Gaziantep FK golü buldu. Sağdan kazanılan kornerde Furkan Soyalp ön direğe ortaladı. Bu noktada yükselen Jevtovic'in kafayla vuruşunda meşin yuvarlak aşırtma bir şekilde arka direkte ağlarla buluştu. 0-1.
Karşılaşmanın ilk yarısı Gaziantep FK'nin 1-0 üstünlüğüyle tamamlandı.
İKİNCİ YARININ ÖNEMLİ ANLARI
70. dakikada ceza sahası önünde topla buluşan Furkan Soyalp, yerden pasında meşin yuvarlağı soldan ceza sahasına giren Merkel'le buluşturdu. Bu futbolcunun çaprazdan vuruşunda top az farkla auta gitti.
85. dakikada Djilobodji'nin uzaklaştırmak istediği top ceza sahası yayı önünde Muammer'de kaldı. Bu futbolcunun sert şutunda meşin yuvarlak üstten az farkla dışarı çıktı.
90+7. dakikada ceza sahası dışında topla buluşan İbrahim'in sert şutunda kaleci Günay'dan dönen top Ethemi'de kaldı. Kale sahası içi sol kenarında topla buluşan bu futbolcunun arka direğe ortasında Duhaney müsait pozisyonda meşin yuvarlağı yandan auta gönderdi.
PENALTI - 90+10. dakikada Melih'in ceza sahasına gönderdiği ortada kaleci Günay'dan önce topu kapan Duhaney, meşin yuvarlağı sol çapraza çekip yakın mesafeden şutunu attı ancak Mustafa Eskihellaç'ın elle müdahalesi sonrası hakem Burak Şeker penaltı noktasını gösterdi.
GOL - 90+12. dakikada penaltı atışında topun başına geçen Ethemi, kaleci Günay'ı ve meşin yuvarlağı farklı köşelere göndererek skora eşitlik getirdi. 1-1.
Karşılaşma 1-1 sona erdi.
Stat: Esenyurt Necmi Kadıoğlu
Hakemler: Burak Şeker, Samet Çavuş, İlker Takpak
İstanbulspor: Jensen, Duhaney, Mehmet Yeşil, Okan Erdoğan, Tuncer Duhan Aksu, Melih Kabasakal, Muammer Sarıkaya, Emir Kaan Gültekin (Dk. 69 Cajic), Ethemi, İbrahim Yılmaz, Topalli (Dk. 89 Mehremic).
Gaziantep FK: Günay Güvenç, Kitsiou, Ertuğrul Ersoy (Dk. 89 Toşca), Djilobodji, Halil İbrahim Pehlivan, Jevtovic, Merkel, Sagal (Dk. 90+9 Arda Kızıldağ), Veliu (Dk. 81 Mustafa Eskihellaç), Furkan Soyalp (Dk. 89 Onurhan Babuşçu), Figueiredo.
Gol: Dk. 38 Jevtovic (Gaziantep FK), Dk. 90+12 Ethemi (Penaltıdan) (İstanbulspor)
Sarı kartlar: Dk. 87 İbrahim Yılmaz (İstanbulspor), Dk. 90+10 Mustafa Eskihellaç (Gaziantep FK)
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