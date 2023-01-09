Medipol Başakşehir ile Adana Demirspor, Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda karşılaştı. Mücadeleyi Arda Kardeşler yönetti.

İlk yarısı golsüz eşitlikle sona eren mücadelede Başakşehir'e galibiyeti getiren golleri, 52. dakikada penaltıdan Deniz Türüç ile 62. dakikada Serdar Gürler kaydetti.

Adana Demirspor'un tek golünü ise 58. dakikada Samet Akaydın attı.

Yenilmezlik serisini 4 maça yükselten Medipol Başakşehir puanını 34'e yükseltti ve ikinci sıradaki Fenerbahçe ile arasındaki puan farkını 1'e düşürdü.

Son 3 maçında 2. yenilgisini alan Adana Demirspor ise 30 puanda kaldı.

Medipol Başakşehir 19. haftada deplasmanda Trabzonspor ile karşılaşırken, Adana Demirspor sahasında MKE Ankaragücü'nü konuk edecek.

[Fotoğraf: İHA]

Maç sonu gerginlik

Medipol Başakşehir ile Adana Demirspor arasında oynanan karşılaşmanın bitiş düdüğünün ardından iki takım oyuncuları arasında gerginlik yaşandı.

Ndiaye ile Okaka arasında yaşanan tartışmaya iki takım oyuncuları ve yedek kulübeleri de karışınca gerilim büyüdü. Teknik ekip ve yöneticilerin de araya girmesiyle gerginlik sona erdi ve iki takım oyuncuları soyunma odasına gitti.

[Fotoğraf: İHA]

İLK YARININ ÖNEMLİ ANLARI

17. dakikada konuk ekip gole yaklaştı. Belhanda ve Ndiaye ile hızlı paslaşarak rakip ceza sahasına giren Onyekuru'nun altı pas önünde sol çaprazdan şutunda, top üstten auta gitti.

41. dakikada gelişen Medipol Başakşehir atağında sol kanattan Lima'nın ortasında altıpas önünde Okaka kafayı vurdu, meşin yuvarlak üstten auta çıktı.

Karşılaşmanın ilk yarısı 0-0'lık eşitlikle tamamlandı.

[Fotoğraf: AA]

İKİNCİ YARININ ÖNEMLİ ANLARI

PENALTI - 48. dakikada Medipol Başakşehir penaltı kazandı. Sol kanattan ceza sahasına giren Serdar Gürler'in penaltı noktasına çevirdiği topa Ndayihsimiye vurdu. Altıpas çizgisi üzerinde Rodrigues'e çarpan top sonrasında VAR'dan uyarı geldi. Saha kenarında pozisyonu izleyen hakem Arda Kardeşler, Rodrigues'in elle müdahalesi nedeniyle penaltı kararını verdi.

GOL - 52. dakikada penaltıyı kullanan Deniz Türüç, topu kaleci Ertaç'ın solundan ağlara gönderdi. 1-0.

GOL - 58. dakikada Adana Demirspor beraberliği yakaladı. Sol kanattan Belhanda'nın kullandığı kornerde ön direğe gelen topa iyi yükselen Samet kafayı vurdu, meşin yuvarlağı ters köşeden ağlara yolladı. 1-1.

[Fotoğraf: İHA]

GOL - 62. dakikada ev sahibi takım bir kez daha öne geçti. Sağ kanattan Ömer Ali'nin ön direğe yaptığı ortada Okaka'dan seken topa Serdar yakın mesafeden kafayı vurdu ve fileleri havalandırdı. 2-1.

72. dakikada konuk ekip etkili geldi. Gökhan İnler'in Başakşehir ceza sahası dışından sert şutunda kaleci Volkan Babacan sağına uzandı ve topu köşeden çıkardı.

75. dakikada gelişen Adana Demirspor atağında Akintola'dan aldığı pasla Başakşehir ceza sahasında topla buluşan Belhanda'nın dönerek şutunda, kaleci Volkan topu köşeden çıkardı. Boşta kalan topu savunma uzaklaştırdı.

77. dakikada Adana Demirspor beraberliğe çok yaklaştı. Sol kanattan Akintola'nın sağ kanattan yaptığı ortada kaleci Volkan Babacan'ın elinden kaçırdığı topu Belhanda kontrol etti. Belhanda'nın şutunda Duarte kale önünde yaptığı müdahale ile golü engelledi.

Medipol Başakşehir karşılaşmayı 2-1 kazandı.

[Fotoğraf: İHA]

Stat: Başakşehir Fatih Terim

Hakemler: Arda Kardeşler, İbrahim Çağlar Uyarcan, Ali Saygın Ögel

Medipol Başakşehir: Volkan Babacan, Ömer Ali Şahiner, Duarte, Ahmed Touba, Lima, Ndayishimiye, Mahmut Tekdemir, Deniz Türüç (Dk. 73 Münir), Berkay Özcan (Dk. 73 Aleksic), Serdar Gürler (Dk. 84 Szysz), Okaka

Adana Demirspor: Ertaç Özbir, Svensson, Samet Akaydın, Semih Güler, Rodrigues, Stambouli (Dk. 67 Gökhan İnler), Ndiaye, Yusuf Sarı (Dk. 67 Akintola), Emre Akbaba (Dk. 81 Gulbrandsen), Belhanda, Onyekuru (Dk. 81 Gökhan Töre)

Goller: Dk. 52 Deniz Türüç (Penaltıdan), Dk. 62 Serdar Gürler (Medipol Başakşehir), Dk. 58 Samet Akaydın (Adana Demirspor)

Sarı kartlar: Dk. 19 Mahmut Tekdemir, Dk. 28 Ahmed Touba (Medipol Başakşehir), Dk. 51 Rodrigues, Dk. 52 Belhanda (Adana Demirspor)