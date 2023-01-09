FIFA'dan yapılan açıklamaya göre, organizasyonda görev alacak 33 hakem, 55 yardımcı hakem ve VAR'da görev alacak 19 kadın hakemden oluşan listesi duyuruldu.

Açıklanan hakemler arasında Türk kadın hakem bulunmuyor.

Bu arada, tarihte ilk kez bir Dünya Kupası'nda VAR'da kadın hakemler görev yapacak.