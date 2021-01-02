Aytemiz Alanyaspor'un gollerini 19. dakikada Adam Bareiro, 27. dakikada Francois Moubandje, 83. dakikada Tayfur Bingöl kaydetti.

Ligde 3 maç sonra kazanan Alanyaspor puanını 30'a yükseltti. Kötü gidişata 'dur' diyemeyen Medipol Başakşehir ise 16 puanda kaldı.

[Fotoğraf: AA]

İLK YARININ ÖNEMLİ ANLARI

10. dakikada sol kanattan bindiren Crivelli, Visca'ya topu çıkardı. Sol çaprazdan içeriye giren Visca, pasını ceza sahası yayına doğru çıkardı. İrfan Can Kahveci'nin kaleye gönderdiği şutta top az farkla dışarı çıktı.

18. dakikada sol kanttan gelişen Alanyaspor atağında Davidson, sol çaprazdan savunma arkasına sarkan Bareiro'ya pası çıkardı. Bareiro'nun vuruşunda Volkan Babacan gole izin vermedi.

GOL - 19. dakikada Alanyaspor öne geçti. Sağ kanattan Bakasetas'ın kullandığı köşe atışında, kaleci Volkan Babacan topu uzaklaştırmak isterken sektirdi. Bareiro boşta kalan meşin yuvarlağı röveşata ile ağlarla buluştu. 1-0

GOL - 27. dakikada ev sahibi ekip bir gol daha buldu. Hızlı gelişen atakta orta alandan gelen pasla sağ kanatta topla buluşan Juanfran, son çizgiye inip meşin yuvarlağı içeriye ortaladı. Arka tarafta topa gelişine vuran Moubandje farkı ikiye çıkardı. 2-0

Karşılaşmanın ilk yarısını Alanyaspor 2-0 önde tamamladı.

[Fotoğraf: AA]

İKİNCİ YARININ ÖNEMLİ ANLARI

50. dakikada sağ kanttan Visca rakip alana girdikten sonra ceza sahası yayına pası çıkardı. İrfan Can Kahveci'nin çektiği şutta top Caulker'e çaparak direğin yakınından dışarı gitti.

67. dakikada gelişen Medipol Başakşehir atağında rakip alanda İrfan Can Kahveci, pasını Visca'ya çıkardı. Visca da bekletmeden sağdan bindiren Rafael'i gördü. Bu futbolcunun ceza sahası içi sağ çaprazından yaptığı vuruşta kaleci Marafona topu çıkardı.

80. dakikada hızlı gelişen Alanyaspor atağında savunmanın arkasına atılan pasa hareketlenen Davidson, hızla rakip ceza sahasına girdi. Kaleciyle karşı karşıya kalan Davidson'un vuruşunda meşin yuvarlak direkten döndü.

GOL - 83. dakikada Alanyaspor farkı 3'e çıkardı. Sağ kanattan gelişen atakta Fatih Aksoy, topu Tayfur Bingöl'e çıkardı. Soldan ceza sahasına giren Tayfur Bingöl'ün vuruşunda, meşin yuvarlak kaleci Volkan Babacan'ın bacaklarının arasından geçerek ağlarla buluştu. 3-0

90+3 dakikada sağ kanattan gelişen atakta Visca'nın ceza sahasına ortaladığı topa Gulbrandsen vurdu. Kaleci Marafona, iyi uzanarak gole izin vermedi.

Karşılaşmayı Aytemiz Alanyaspor 3-0 kazandı.

Stat: Bahçeşehir Okulları

Hakemler: Marafona, Juanfran (Dk. 81 Fatih Aksoy), Tzavellas, Caulker, Moubandje, Siopis (Dk. 86 Umut Güneş), Berkan İsmail Kutlu, Efecan Karaca (Dk. 70 Tayfur Bingöl), Bakasetas, Davidson (Dk. 86 Mustafa Pektemek), Bareiro (Dk. 70 Salih Uçan)

Medipol Başakşehir: Volkan Babacan, Rafael, Ponck (Dk. 75 Berkay Özcan), Epureanu, Cemali Sertel (Dk. 46 Chadli), Mahmut Tekdemir, Azubuike (Dk. 46 Gulbrandsen), İrfan Can Kahveci, Visca, Deniz Türüç, Crivelli (Dk. 76 Aleksic)

Goller: Dk. 19. Bareiro, Dk. 27 Moubandje, Dk. 83 Tayfur Bingöl (Aytemiz Alanyaspor)

Sarı kartlar: Dk. 20 Visca, Dk. 29 Rafael (Medipol Başakşehir), Dk. 54 Siopis, Dk. 67 Bakasetas , Dk. 83 Marafona, Dk. 85 Moubandje (Aytemiz Alanyaspor)