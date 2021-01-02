Haber Giriş: 2 Ocak 2021 Cumartesi 15:53Son Güncelleme: Kaynak: AA
Premier Lig'de bir maça daha koronavirüs engeli
İngiltere Premier Lig'de yarın oynanması planlanan Burnley-Fulham karşılaşması, konuk ekipte görülen koronavirüs vakaları nedeniyle ertelendi.
Premier Lig'den yapılan açıklamaya göre, Fulham Kulübünde görülen Covid-19 vakalarındaki artışın sürdüğü ve 17. haftada yarın oynanması planlanan Burnley-Fulham mücadelesi tedbir amaçlı ertelendi.
Testleri pozitif çıkan kişilerin izolasyon süreci başladı. Fulham'ın ertelenen iki karşılaşmasının oynanacağı tarihleri en kısa sürede açıklanacak.
Ligde 30 Aralık Çarşamba günü yapılması gereken Tottenham-Fulham maçı da aynı gerekçeyle oynanamamıştı.
Etiketler: Premier Lig Koronavirüs
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