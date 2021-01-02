Premier Lig'den yapılan açıklamaya göre, Fulham Kulübünde görülen Covid-19 vakalarındaki artışın sürdüğü ve 17. haftada yarın oynanması planlanan Burnley-Fulham mücadelesi tedbir amaçlı ertelendi.

Testleri pozitif çıkan kişilerin izolasyon süreci başladı. Fulham'ın ertelenen iki karşılaşmasının oynanacağı tarihleri en kısa sürede açıklanacak.

Ligde 30 Aralık Çarşamba günü yapılması gereken Tottenham-Fulham maçı da aynı gerekçeyle oynanamamıştı.