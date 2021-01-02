Sarı lacivertlilerde birkaç haftadır forma giyemeyen Valencia ve Samatta'nın da zorlu mücadelede sahadaki yerlerini alabileceği ifade edildi.

Son haftalarda eksikler nedeniyle kadro kurmakta zorlanan Fenerbahçe Teknik Direktörü Erol Bulut da, bu isimlerin takıma dönmesiyle rahatladı.

Sarı lacivertlilere, Tolga Ciğerci'den ise kötü haber geldi. Sakatlıktan kurtulan ve takıma dönen deneyimli oyuncu, yeniden sakatlandı.

Diğer yandan sarı lacivertlilerde, Serdar Aziz'in yokluğunda savunmanın ortasında Tisserand'ın yanında oynayacak isim de netleşmeye başladı.

Sarı lacivertli teknik heyetin, Kasımpaşa maçında bu bölgede Sadık'a şans vermesi bekleniyor.