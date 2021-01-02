Kulübün internet sitesinde yer alan bilgiye göre, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde gerçekleştirilen idmanda, kondisyon ve taktik çalışması yapıldı.

Antrenman, ısınma, istasyon koşuları ve açma-germe çalışması ile başladı. İdman, pas, 5'e 2, dar alanda oyun ve kontrol pas çalışmalarıyla sürdü.

Antrenman, taktik programının yer aldığı uygulamaların ardından yapılan tam sahada taktik maçı ve ardından gerçekleştirilen şut çalışması ile sona erdi.

Beşiktaş'ta 4 eksik

Siyah-beyazlılarda sakatlıkları bulunan Rachid Ghezzal, Gökhan Töre ve Adem Ljajic ile annesinin cenazesine katılmak için ülkesinde bulunan Vincent Aboubakar kamp kadrosunda yer almadı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Sergen Yalçın tarafından belirlenen kamp kadrosunda şu oyuncular bulunuyor:

Ersin Destanoğlu, Utku Yuvakuran, Valentin Rosier, Francisco Montero, Fabrice N'Sakala, Welinton, Domagoj Vida, Rıdvan Yılmaz, Serdar Saatçı, Josef de Souza, Oğuzhan Özyakup, Atiba Hutchinson, Necip Uysal, Dorukhan Toköz, Kartal Yılmaz, Bernard Mensah, Georges-Kevin N'Koudou, Güven Yalçın, Cyle Larin, Ajdin Hasic, Atakan Üner.

Beşiktaş, saat 16.00'da özel uçakla Kayseri'ye gidecek.