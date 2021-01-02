Habere göre Arjantinli teknik adam, eski kulübü Tottenham’da birlikte çalıştığı Dele Alli, Hugo Lloris ve Christian Eriksen’i kadrosunda görmek istiyor.

Buna karşın Londra ekibinin başında bulunan Jose Mourinho’nun, Dele Alli ve Hugo Lloris transferlerine izin vermeyeceği belirtildi.

Tottenham'ın, İngiltere Ligi ve UEFA Avrupa Ligi’nde iyi performans göstermesinin Portekizli teknik adamın kararında etkili olduğu ifade edildi.

İtalyan ekibi Inter'de forma giyen ve kadroya girmekte zorlanan Christian Eriksen ise Paris Saint Germain'e transfer olmaya sıcak bakıyor.

İspanyol basını, teklif gelmesi halinde Danimarkalı futbolcunun Mauricio Pochettino ile tekrar buluşabileceğine dikkat çekti.