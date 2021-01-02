MKE Ankaragücü'nün gollerini 4. dakikada Daniel Lukasik, 37. dakikada penaltıdan Joseph Paintsil, 88. dakikada Torgeir Börven attı.

Yeni Malatyaspor'un golünü 76. dakikada Youssouf Ndayishimiye ağlarla buluşturdu.

83. dakikada Yeni Malatyaspor'da Karim Hafez kırmıız kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.

Üst üste ikinci galibiyetini alan başkent ekibi, 15 puana yükseldi. Yeni Malatyaspor ise 20 puanda kaldı.

[Fotoğraf: AA]

İLK YARININ ÖNEMLİ ANLARI

GOL - 3. dakikada MKE Ankaragücü öne geçti. Endri Çekiçi'nin pasıyla soldan ceza sahasına girerek çizgiye inan Paintsil, topu içeriye çevirdi. Kaleci Ertaç Özbir'in topa müdahalesine rağmen Lukasik, kale sahasının içinde meşin yuvarlakla buluştu. Bu oyuncu, altı pasın içinden topu ağlara yolladı. 1-0.

7. dakika Endri Çekiçi'nin pasıyla sağdan ceza sahasına giren Paintsil'in vuruşunda top kaleci Ertaç Özbir'in kucağına kaldı.

24. daikada Olcay Şahan'ın pasıyla ceza yayının üzerinde topla buluşan Ndayishimiye'nin vuruşunda meşin yuvarlak sağ direğin yanından auta gitti.

GOL - 35. dakikada Olcay Şahan'ın ceza sahasında Paintsil'e yaptığı hareket sonrası hakem Volkan Bayarslan, penaltı kararı verdi. 37. dakikada penaltıyı kullanan Paintsil, meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu. 2-0.

Karşılaşmanın ilk yarısı ev sahibi ekibin 2-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.

[Fotoğraf: AA]

İKİNCİ YARININ ÖNEMLİ ANLARI

57. dakikada Karim Hafez'in sol kanattan ceza sahasının sağ tarafına yaptığı ortada Zeki Yavru'nun kafa vuruşunda top az farkla sol direğin yanından auta çıktı.

71. dakikada Tetteh'in ceza sahasının solundan kale sahasının önüne yaptığı ortada Topalli'nin kafa vuruşunda, top üsten dışarı gitti.

73. dakikada Mustafa Eskihellaç, sağdan ceza sahasının içinde son çizgiye inerek yaptığı ortada altı pasın içindeki Topalli'nin yaptığı vuruşta top önce sağ alt direğe çarptı, sonra da kaleci Friedrich çizginin önünde meşin yuvarlağı kurtardı. Pozisyonun devamında savunma topu tehlikeli bölgenin dışına gönderdi.

GOL - 76. dakikada Yeni Malatyaspor golü buldu. Mustafa Eskihellaç'ın raki yarı sahanın sağ ortasından ceza sahasına havalandırdığı topu Tetteh, kafayla penaltı noktasının üzerindeki Ndayishimiye'ye indirdi. Müsait durumdaki bu oyuncu topu filelere yolladı. 2-1.

KIRMIZI KART - 79. dakikada MKE Ankaragücü'nde bir oyuncu sakatlandı ve sarı-lacivertli futbolcular, topu taca attı. Daha sonra oyun başlayınca Yeni Malatyasporlu futbolcular topu rakip takıma vermedi. Bunun üzerine sahada iki takım oyuncuları arasına itişmeler başladı.

Futbolcular ayrıldıktan sonra hakem Yeni Malatyaspor'dan Semih Kaya ve Karim Hafez, MKE Ankaragücü'nden ise Lukasik'e sarı kart gösterdi. 83. dakikadaki VAR incelemesinden sonra hakem Volkan Bayarslan, konuk ekipte Karim Hafez'in sarı kartını iptal etti ve bu oyuncuya direkt kırmızı kart gösterdi.

[Fotoğraf: İHA]

GOL - 88. dakikada MKE Ankaragücü farkı tekrar 2'ye çıkardı. Lobjanidze'nin sağdan ceza sahasında ortasında Semih Kaya'nın topa müdahalesine rağmen kale sahasının içinde Borven'in dokunduğu meşin yuvarlak önce sağ alt direğe çarptı, sonra da filelere gitti. 3-1.

MKE Ankaragücü, Yeni Malatyaspor'u 3-1 yenerek, Süper Lig'de üst üste ikinci galibiyetini elde etti.

Stat: Eryaman

Hakemler: Volkan Bayarslan, Bilal Gölen, Mehmet Salih Mazlum

MKE Ankaragücü: Friedrich, Kitsiou (Dk. 30 Erdi Dikmen), Atakan Rıdvan Çankaya, Sarlija, Atila Turan, Lobjanidze, Voca, Lukasik (Dk. 86 Şahverdi Çetin), Paintsil (Dk. 60 Adziz), Endri Çekiçi (Dk. 86 Diousse), Bolingi (Dk. 86 Borven)

Yeni Malatyaspor: Ertaç Özbir, Zeki Yavru (Dk. 68 Mustafa Eskihellaç), Wallace, Semih Kaya, Karim Hafez, Fofana, Ndayishimiye, Ahmed Ildız, Olcay Şahan (Dk. 46 Chebake), Kubilay Kanatsızkuş (Dk. 46 Topalli), Umut Bulut (Dk. 46 Tetteh)

Goller: Dk. 3 Lukasik, Dk. 37 Paintsil (Penaltıdan), Dk. 88 Borven (MKE Ankaragücü), Dk. 76 Ndayishimiye (Yeni Malatyaspor)

Kırmızı kart: Dk. 83 Karim Hafez (Yeni Malatyaspor)

Sarı kartlar: Dk. 14 Olcay Şahan, Dk. 81 Semih Kaya (Yeni Malatyaspor), Dk. 19 Kitsiou, Dk. 79 Friedrich, Dk. 81 Lukasik (MKE Ankaragücü)

Mustafa Dalcı: Maçı sonuna kadar hak ettik

Karşılaşmadan sonra düzenlenen basın toplantısında konuşan MKE Ankaragücü Teknik Direktörü Mustafa Dalcı, oyuncularına canlarını dişlerine takmalarını istediğini anlattı.

"Son haftalarda işler bizim için iyi gitse de kendimizi evrenin merkezi olarak görmüyoruz. Biz bulunduğumuz durumun ciddi anlamda farkındayız. Oyuncularım ve ben bu farkındalığı her geçen gün benimsedik. Var olduğumuz bu durumdan kurtulmak için saha içinde canımızın acıması gerektiğini ve her şeyi beraber yapmamız gerektiğini vurgulamıştım."

Dalcı, galibiyeti taraftara armağan etti.

"Maçı sonuna kadar hak ettik. Ciddi anlamda çıkışımız var ama ayaklarımızın yere sağlam basması gerekiyor. Her maçın hikayesi zorlu olacaktır. Oyuncularımı tekrar yürekten kutluyorum."

Hamza Hamzaoğlu: Maçın sonucunu kendime ve teknik ekibime bağlıyorum

Karşılaşmadan sonra düzenlenen basın toplantısında konuşan Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü Hamza Hamzaoğlu, 3 puanı alan MKE Ankaragücü'nü tebrik etti.

Hamzaoğlu, ilk yarıda bekledikleri oyunu oynayamadıkların ve erken gol yediklerini anlattı.

"İkinci yarıda hamleler yaptık. İlk yarı 0-0 bitseydi ikinci yarı daha dinlenmiş oyucularla oynarız düşünesindeydik. Soyunma odasına 2-0 geride gidince çevirmek zor oldu. Maçın sonucunu kendime ve teknik ekibime bağlıyorum. Devam edeceğiz, bugün maç nasıl kazanılır onu da görmüş olduk. Savaşmadan, istemeden, çok arzulamadan olmuyor. İnşallah bundan sonraki maçlar için bu maçtan gereken dersi alırız."

Hamzaoğlu, karşılaşmadan sonra rahatsızlık geçiren futbolcusu Youssouf Ndayishimiye'nin son durumunu da aktardı.

"Şu an biraz daha iyi. Çok koştu, yıprandı. Son dakikalarda bir kafa kafaya çarpışması da olmuş. Baş dönmesi ve şiddetli baş ağrısı var. Tedbir amaçlı hastaneye göndereceğiz. İnşallah önemli bir şey çıkmaz."