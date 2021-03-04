Göztepe'nin tek golünü 44. dakikada kendi kalesine Fatih Aksoy attı. Alanyaspor'un tek golünü ise 54. dakikada Tzavellas ağlarla buluşturdu.

Alanyaspor'un 21. dakikada Bareiro ile bulduğu gol elle oynama nedeniyle iptal edildi.

Aytemiz Alanyaspor bu maçın ardından 43, Göztepe ise 36 puana yükseldi.

[Fotoğraf: DHA]

İLK YARININ ÖNEMLİ ANLARI

6. dakikada sol kanattan gelişen Göztepe atağında Soner Aydoğdu, atağın yönünü attığı uzun pas ile sağa çevirdi. Topu kontrol eden Murat Paluli, ceza sahası sağ çaprazdan girer girmez çektiği şutta meşin yuvarlak yan ağlarda kaldı.

17. dakikada orta alanda Alanyaspor'dan Bareiro kafayla topu Kadzioru ile buluşturdu. Ceza sahası sağ çaprazına giren Kadzior'un şutunu kaleci kontrol etti.

GOL VAR'A TAKILDI - 21. dakikada Juanfran'ın pasıyla topla buluşan Bareiro, kalecinin de öne çıkmasını fırsat bilerek topu aşırtma bir vuruşla filelerle buluşturdu. Ancak gol, VAR kontrolü sonrası iptal oldu.

GOL - 43. dakikada Göztepe öne geçti. Sol kanattan içeriye giren Halil Akbunar topu ön direğe ortaladı. Alanyasporlu futbolcu Fatih Aksoy'un ters vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 0-1

Karşılaşmanın ilk yarısını konuk ekip 1-0 önde tamamladı.

İKİNCİ YARININ ÖNEMLİ ANLARI

48. dakikada sağ kanattan gelişen ev sahibi takım atağında Juanfran, ceza sahası çizgisine yakın bölgeye pası çıkardı. Berkan İsmail Kutlu'nun sert şutunda kaleci uzanarak meşin yuvarlağı kornere çıkardı.

GOL - 54. dakikada Alanyaspor beraberliği yakaladı. Sağ kanattan kullanılan köşe atışında Kadzior topu ön direğe ortaladı. Topa yükselen Tzavellas'ın kafa vuruşunda, meşin yuvarlak filelerle buluştu. 1-1

61. dakikada sağ kanattan gelişen Göztepe atağında, Murat Paluli'nin ortasında Alanyasporlu Fatih Aksoy'un kafayla uzaklaştırmak istediği top Halil Akbunar'ın önünde kaldı. Bu futbolcunun sert şutu Tzavellas'a çarparak kornere çıktı.

Karşılaşma 1-1 berabere sona erdi.

Stat: Bahçeşehir Okulları

Hakemler: Tugay Kaan Numanoğlu, Erdem Bayık, Yusuf Bozdoğan

Aytemiz Alanyaspor: Marafona, Juanfran, Tzavellas, Fatih Aksoy, Moubandja, Ceyhun Gülselam, Berkan İsmail Kutlu, Siopis, Kadzior, Davidson (Dk.75 Efecan Karaca), Bareiro (Dk. 82 Mustafa Pektemek)

Göztepe: İrfan Can Eğribayat, Murat Paluli, Alpaslan Öztürk, Atınç Nukan, Burekovic, Halil Akbunar (Dk. 90+5 Gassama), Soner Aydoğdu (Dk. 79 Esiti), Nwobodo (Dk. 90+5 Titi), Cherif Ndiaye, Diabate (Dk. 90 Mihosevic), Ideye (Dk. 46 Jahovic)

Goller: Dk. 43 Fatih Aksoy (Kendi kalesine) (Göztepe), Dk. 54 Tzavellas (Aytemiz Alanyaspor)

Sarı kartlar: Dk. 27 Ideye, Dk. 47 Jahovic (Göztepe), Dk. 70 Ceyhun Gülselam (Aytemiz Alanyaspor)

Semih Tokatlı: Son vuruşlardaki sıkıntı nedeniyle iki puan kaybettik

Aytemiz Alanyaspor'un teknik sorumlusu Semih Tokatlı, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, özellikle ilk 15 dakikadan sonra sahada tamamen oyunun hakimi, pozisyon üreten, bulan, şut atan ve olumlu futbol oynayan bir takım olduklarını belirtti.

Tokatlı, geçen haftalarda yaşadıkları gol sıkıntısını bugün de yaşadıklarını anlattı.

"Maalesef gole çevirme ve sonlandırma konusunda son vuruşlardaki sıkıntı nedeniyle iki puan kaybettik. Biz çalışmaya devam edeceğiz. Olumlu oynamaya da devam edeceğiz."

Tokatlı, iki haftadır VAR'dan dönen gollerinin olduğunu hatırlattı.

"Özellikle bugün attığımız net gol VAR'dan döndü. Bunun üzüntüsünü yaşıyoruz. Biz çok çalışıyoruz, olumlu futbol oynuyoruz, oynamaya devam edeceğiz. Oyuncu kazandırmaya da devam edeceğiz. Ama biz biraz da emeğimize saygı istiyoruz. Biraz da bunun üzüntüsünü yaşıyoruz."

Ünal Karaman: Haddini bilerek oynayan bir Göztepe vardı

Göztepe Teknik Direktörü Ünal Karaman ise alınan puanın kendileri için önemli olduğunu söyledi.

Karaman, aldıkları puanın kıymetini bileceklerini dile getirdi.

"Teknik verileri üst düzey olan güçlü bir rakibe karşı oynadık. Alanyaspor'un teknik kadrosunu tebrik ediyorum. Bu sezonun lige imzasını atan takımlardan biri. Futbol doğruları içerisinde teknik detaylara da dikkat ederek haddini bilerek oynayan bir Göztepe vardı. Bu duruşun bir karşılığı olmalıydı. Alınan bir puan bizim için kıymetli. İnşallah önümüzdeki haftalar, daha iyi sonuçlar alabileceğimiz haftalar olacak."