Trabzonspor'a üç puanı getiren golleri 24. dakikada Djaniny ile 73. dakikada Bakasetas ağlarlar buluşturdu.

Kasımpaşa'nın tek golünü ise 39. dakikada penaltıdan Yusuf Erdoğan attı.

27. haftada Fenerbahçe'ye yenilerek zirve yarışında yara alan bordo-mavili ekip, Kasımpaşa'da hata yapmayarak şampiyonluk yarışında puna farkının açılmasına izin vermedi.

Bordo mavililer puanın 51'e yükseltti. Ligde 14. mağlubiyetini alan Kasımpaşa ise 29 puanda kaldı.

Ligin ilk yarısında Trabzon'da oynanan maçı Kasımpaşa 4-3 kazanmıştı.

[Fotoğraf: İHA]

İLK YARININ ÖNEMLİ ANLARI

5. dakikada Hajradinovic'in ceza sahası dışından şutunda, top kaleci Uğurcan'dan dönerek Varga'nın önüne düştü. Ceza sahası içi sağ çaprazdaki Macar oyuncunun vuruşunda, meşin yuvarlak yandan dışarı çıktı.

GOL - 24. dakikada Trabzonspor öne geçti. Brecka'dan ceza sahası dışında topu kapan Djaniny, rakibini de çalımlayarak ceza sahası içi sağ çaprazdan şutunu çekti ve meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 0-1.

PENALTI - 38. dakika Kasımpaşa penaltı kazandı. Drinkwater ile paslaşan Yusuf Erdoğan ceza sahası içinde çizgiye indi ve penaltı noktasına doğru pasını çıkarmak istedi ancak meşin yuvarlak, topa müdahale etmeye çalışan Berat Özdemir'in eline çarptı. Hakem Abdulkadir Bitigen bu pozisyonda penaltı noktasını gösterdi.

GOL - 39. dakikada penaltı atışını kullanan Yusuf Erdoğan, topu filelere gönderdi. 1-1.

Karşılaşmanın ilk yarısı 1-1 eşitlikle tamamlandı.

İKİNCİ YARININ ÖNEMLİ ANLARI

55. dakikada Hajradinovic ceza sahası dışı sağ çaprazdan şutunu çekti. Kaleci Uğurcan Çakır topu son anda kornere çeldi.

60. dakikada Ekuban, Nwakaeme'nin sağdan pasında topu ceza sahası çizgisi üstünde göğsüyle kontrol ederek şutunu çekti ancak kaleci Ertuğrul Taşkıran meşin yuvarlağı dışarı gönderdi.

61. dakikada Bakasetas'ın sağdan kullandığı kornerde arka direkte Djaniny topu Nwakaeme'nin önüne indirdi. Altı pastaki Nwakaeme'nin şutunda, meşin yuvarlak üst direkten döndü.

69. dakikada Vitor Hugo'nun kendi yarı alanından gönderdiği pasta arkaya sarkıp kaleciyle karşı karşıya kalan Djaniny'nin şutunda, meşin yuvarlak yandan auta gitti.

GOL - 73. dakikada Trabzonspor tekrar öne geçti. Berat Özdemir'in ara pasında kaleciyle karşı karşıya kalan Djaniny'nin şutunda kalecinin müdahalesiyle havalanan ve ağlara doğru giden topu Tosic son anda çizgi üzerinden çıkardı. Dönen topu penaltı noktasında kontrol eden Bakasetas, düzgün vuruşla meşin yuvarlağı boş ağlara gönderdi. 1-2.

Karşılama Trabzonspor'un 2-1 üstünlüğüyle sona erdi.

[Fotoğraf: AA]

Stat: Recep Tayyip Erdoğan

Hakemler: Abdulkadir Bitigen, Kerem Ersoy, Mustafa Savranlar

Kasımpaşa: Ertuğrul Taşkıran, Hadergjonaj, Tosic (Dk. 90 Yasin Dülger), Brecka, Haddadi, Sadiku, Drinkwater (Dk. 69 Koomson), Hajradinovic (Dk. 86 Furkan Külekçi), Bistrovic, Yusuf Erdoğan, Varga (Dk. 86 Anıl Koç)

Trabzonspor: Uğurcan Çakır, Marlon, Vitor Hugo, Edgar, Serkan Asan (Dk. 62 Yunus Mallı), Berat Özdemir, Abdulkadir Parmak, Ekuban (Dk. 88 Afobe), Bakasetas, Nwakaeme (Dk. 89 Yusuf Sarı), Djaniny (Dk. 83 Baker)

Goller: Dk. 24 Djaniny, Dk. 73 Bakasetas (Trabzonspor), Dk. 39 Yusuf Erdoğan (penaltıdan) (Kasımpaşa)

Sarı kartlar: Dk. 33 Hadergjonaj (Kasımpaşa), Dk. 78 Djaniny, 90+2 Uğurcan Çakır (Trabzonspor)

Abdullah Avcı: Kazanmayı hak ettik

[Fotoğraf: DepoPhotos]

Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamada bulunan Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Fenerbahçe karşısında yaşadıkları yenilgiden sonra Kasımpaşa maçının kendileri için daha önemli hale geldiğini anlattı.

"Hem fiziksel hem de zihinsel olarak iyi hazırlandık. Maç da bizim istediğimiz gibi başladı. Oyuna hakimdik ve golü de bulduk. Ancak futbol bazen anları, anların içinde de doğruları ister. Taç atışından verdiğimiz çok basit bir pozisyonda olan penaltıyla rakibi devreye soktuk. İkinci yarıda tekrar oyunun içinde olmaya çalıştık. Golü bulduk ve kazandık. Bugün rakip ceza sahasına en fazla girdiğimiz maçlardan birini oynadık. Gol beklentisi en yüksek maçlardan birini oynadık. Kazanmayı hak ettik. Zor bir müsabakadan sonra ligde tekrar varlığını hissettirebilmek ve tekrar yarışın içinde olmak için kazanmak önemliydi. Onun için oyuncularımı tebrik ediyorum, Kasımpaşa'ya başarılar diliyorum."

"Trabzonspor hep zirvede yarışır"

Abdullah Avcı, şampiyonluk yarışıyla ilgili bir soruya yanıt verdi.

"Geldiğim günden itibaren hafta hafta maç kazanmaya gidiyoruz. Önümüzde 13 maç daha var. Trabzonspor hep zirvede yarışır, zirvede olmak ister. Her maça kazanmak için çıkar. Bundan sonraki maçlara da bu şekilde çıkacağız. Geçen haftaki mağlubiyetten sonra şehrimizi sevindirdiysek bu bizi mutlu etmiştir. Bu galibiyet de onlara armağan olsun."