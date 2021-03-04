Yarı finalin ilk maçında deplasmanda Sevilla'ya 2-0 yenilen Katalan takımı, rövanşı 3 golle aldı.

Karşılaşmanın ilk yarısı, 12. dakikada Ousmane Dembele'nin attığı golle Barcelona'nın 1-0'lık üstünlüğünde tamamlandı.

İkinci yarı Barcelona'nın ataklarını iyi bir savunmayla ceza sahası dışında tutan Sevilla, 73. dakikada kazandığı penaltıyı ise değerlendiremedi.

Yaklaşık 1 ay süren sakatlıktan çıkan Arjantinli futbolcu Lucas Ocampos, Barcelona'nın defans oyuncusu Oscar Mingueza'nın ceza sahasında kendisine yaptığı faul sonrasında verilen penaltıda topun başına geçti.

[Fotoğraf: AFP]

Ocampos'un vuruşunda köşeyi iyi tahmin eden kaleci Marc Andre Ter Stegen, kurtarışıyla gole izin vermedi.

Maçın normal süresinin ardından, son uzatma dakikasında (Dk. 90+4) Gerard Pique'nin kafa golüyle skoru 2-0'a taşıyan Barcelona, karşılaşmayı uzatmalara götürdü.

Karşılaşmanın 90+2. dakikasında Fernando Reges'in ikinci sarı karttan kırmızı kart görmesi nedeniyle Sevilla uzatma dakikalarını bir kişi eksik oynadı.

Son 10 sezonda 9 kez final oynadı

Uzatmaların hemen başında, 95. dakikada Jordi Alba'nın ortasında kafa vuruşuyla topu ağlara gönderen Martin Braithwaite Barcelona'yı 3-0 öne geçirdi.

Kral Kupası'nı en çok kazanan (30) ve en fazla final oynayan (41) takım olan Barcelona, son 10 sezonda 9. kez adını finale yazdırdı.