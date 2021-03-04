Fenerbahçe'den Kadıköy'de bir kayıp daha. Sarı Lacivertliler Süper Lig'in 28'inci hafta mücadelesinde Fraport Tav Antalyaspor ile 1-1 berabere kaldı.

12. dakikada Fredy Antalyaspor'u 1-0 öne geçiren golü kaydetti. Fenerbahçe 83. dakikada Enner Valencia ile skor eşitledi.

Teknik direktör Erol Bulut yönetimindeki Fenerbahçe, aldığı bu beraberliğin ardından haftayı 55 puanla kapattı.

Ligde 12 maçtır kaybetmeyen Fraport TAV Antalyaspor 35 puana yüksledi.

İki ekip arasında ligin ilk yarısında Antalya'da oynanan müsabakayı Fenerbahçe 2-1 kazanmıştı.

[Fotoğraf: AA]

İLK YARININ ÖNEMLİ ANLARI

GOL - 12. dakikada Fraport TAV Antalyaspor öne geçti. Tisserand'ın ceza sahasından çıkmaya çalışırken hatalı pasında topu kontrol eden Fredy, ceza yayının sağından yaptığı düzgün vuruşla meşin yuvarlağı köşeden ağlara gönderdi. 0-1.

44. dakikada Fenerbahçe gole yaklaştı. Fredy'nin hatalı pası sonucunda topu önünde bulan Mesut Özil'in ceza sahası içinde uygun durumda yaptığı ayak içi vuruşta, meşin yuvarlak direğin yanından auta çıktı.

Fraport TAV Antalyaspor, müsabakanın ilk yarısını 1-0 önde tamamladı.

İKİNCİ YARININ ÖNEMLİ ANLARI

GOL - 83. dakikada Sosa'nın pasıyla ceza sahasının solunda topla buluşan Valencia, iki rakibinden sıyrılıp köşeye çok sert bir vuruş yaptı ve topu ağlara gönderdi. 1-1

İKİNCİ YARININ ÖNEMLİ ANLARI

59. dakikada hızlı gelişen Antalyaspor atağında Fredy'nin pasıyla Gökdeniz, kaleci Altay ile karşı karşıya kaldı. Ceza sahasına giren ve kaleci Altay'ı geçmek isteyen Gökdeniz, dar açıdan şutunu attı, kaleye giden topa son anda Szalai dokundu ve meşin yuvarlak kornere gitti.

75. dakikada Fenerbahçe'nin sol kanattan gelişen atağında Sosa ön direğe ortasını yaptı, Samatta'nın kafa vuruşunda kaleci Boffin sağına uzanarak topu kontrol etti.

[Fotoğraf: AA]

GOL - 83. dakikada Fenerbahçe beraberliği yakaladı. Sosa'nın pasıyla sol kanatta topla buluşan Valencia, çalımlarla ceza sahasına girdi. Üç rakibinden kurtulan Valencia açısını düzeltip şutunu attı ve meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 1-1.

86. dakikada ev sahibi takım ikinci golüne yaklaştı. İrfan Can'ın ceza sahasına yaptığı ortaya Thiam kafayı vurdu, yan direğe çarpan top, kaleci Boffin'e de çarpıp altı pas içine düştü. Sonrasında savunma meşin yuvarlağı kornere gönderdi.

90. dakikada Antalyaspor net bir fırsatı kullanamadı. Sol kanattan gelişen atakta Podolski'nin pasıyla ceza sahasında uygun pozisyonda topla buluşan Gökdeniz'in şutunda, top üst direğe de çarparak auta gitti.

90+5. dakikada Fenerbahçe'nin gelişen atağında Valencia ile duvar pası yapan Cisse, ceza sahasına girdi. Cisse'nin ayağının üstüyle yaptığı vuruşta, kaleci Boffin son anda topu kurtardı.

Mücadele 1-1 sona erdi.

Stat: Ülker

Hakemler: Ümit Öztürk, Serkan Ok, Osman Gökhan Bilir

Fenerbahçe: Altay Bayındır, Gökhan Gönül, Tisserand, Szalai, Novak (Dk. 67 Cisse), Ozan Tufan (Dk. 46 Enner Valencia), Sosa, Osayi-Samuel (Dk. 79 Ferdi Kadıoğlu), Mesut Özil (Dk. 67 İrfan Can Kahveci), Pelkas, Samatta (Dk. 79 Mame Thiam).

Fraport TAV Antalyaspor: Boffin, Bünyamin Balcı, Veysel Sarı, Naldo (Dk. 77 Dever Orgill), Kudriashov, Nuri Şahin, Hakan Özmert, Amilton (Dk. 83 Lukas Podolski), Fredy (Dk. 69 Doğukan Sinik), Eren Albayrak, Gökdeniz Bayrakdar

Goller: Dk. 12 Fredy (Fraport TAV Antalyaspor), Dk. 83 Enner Valencia (Fenerbahçe)

Sarı kartlar: Dk. 7 Szalai, Dk. 88 Papiss Cisse, Dk. 89 Ferdi Kadıoğlu, Dk. 90+4 Pelkas, Dk. 90+8 Sosa (Fenerbahçe), Dk. 21 Fredy, Dk. 33 Amilton, Dk. 38 Veysel Sarı, Dk. 61 Naldo, Dk. 88 Dever Orgill (Fraport TAV Antalyaspor)

Kırmızı kart: Boffin (Maçın ardından) (Fraport TAV Antalyaspor)