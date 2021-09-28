UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Ajax ile deplasmanda karşılaşacak olan Beşiktaş'ta Başkan Ahmet Nur Çebi, TRT Spor ekibinden Tuna Akdemir ve Fırat Günayer'in sorularını yanıtladı.

"Şampiyonlar Ligi ayrı bir kulvar"

"Beşiktaş taraftarının olduğu her yer keyifli ve heyecan verici oluyor. Beşiktaş taraftarı her zaman takımını destekler. Onlara teşekkür ediyorum. Şampiyonlar Ligi çok farklı bir arena. Biz de buna göre transferlerimizi yaptık. Maalesef bu akşam çok eksiğimiz olacak. Onların yerlerine oynayacak genç oyuncularımıza da güveniyoruz. Şampiyonlar Ligi ayrı bir kulvar. Bütün takımlar çok güçlü. Biz de Şampiyonlar Ligi'nde oynayacağımız için transfer planlamasını özenli yaptık ama maalesef eksiklerimiz var. Belki de yaşanan sakatlıklar, genç arkadaşlarımızın fırsat bulmasına vesile olacak."

Ahmet Nur Çebi'den sakatlık açıklaması: Anlamakta güçlük çekiyorum pic.twitter.com/QONkgpXujB — TRT Spor (@trtspor) September 28, 2021

"Ajax'ın ne kadar sabırlı olduğunu bilmek gerekir"

"(Ajax modeli) Biz bu husustaki çalışmalarımızı 2 sene evvel o niyetle geldik. Pandemi süreci bizi çok etkiledi. Ajax pandemiden önce başladı, uzun yıllardır devam ediyorlar, bütçelerinden oraya pay veriyorlar. Biz zaten borçlu bir kulübüz. Bizim kaynağımız yokken hangi bütçeyi oraya vereceğiz. Mehmet Ekşi hocayı oraya getirdik ama o geldiğinden bu yana pandemiden fırsat bulamadık. Eksikliğimiz bu. Biz bu konuda kesin kararlıyız. Pandeminin bitişiyle birlikte başlayacağız. Mehmet Ekşi hoca evdeyken çok verimli çalışmalar yaptı. Ajax'ın ne kadar sabırlı olduğunu, nasıl bir süreç olduğunu bilmek gerekir. 6-7 senelik projeler bunlar."

"Sergen hoca ile aramızda ağabey-kardeş ilişkisi var"

"Sergen Hoca ile teknik, taktik hiçbir şey konuşmam. Genelde espiri yaparız. Aramızda ağabey, kardeş ilişkisi var. İkimiz de çok espriliyiz. Birbirimize keyifli espriler yapıyoruz."

Ahmet Nur Çebi: Sizin burada oynatamadığınız Türk çocukları Avrupa'da başarılı oldu. Kararlarla, sınırlamalarla bir yere varılamaz. pic.twitter.com/l0LctYSU1k — TRT Spor (@trtspor) September 28, 2021

"Sakatlıkların birçoğu darbeye bağlı oldu. İzlerken içim acıdı"

"Sakatlıkların birçoğu darbeye bağlı oldu. İzlerken içim acıdı. Futbol sert bir oyun olabilir ama herkesin birbirinin ekmeğine, sağlığına saygı duyması gerekiyor. Sakatlıkların nedeni ne hoca, ne saha, ne de antrenmanlar. Hepsi bir araya geliyor. Dortmund maçında inanılmaz efor sarf edildi. Bunun akabinde sakatlıkların fazla olduğunu gözlemledik. Sakatlıklar sadece saha zemininden kaynaklanmıyor. Sivasspor maçını da sahamızda oynayacağız."

Ahmet Nur Çebi: Son yaşadıklarımıza baktığımız zaman ben ve camiam rahatsızız. pic.twitter.com/MwzSi0quOT — TRT Spor (@trtspor) September 28, 2021

"3 kez pozisyonu izleyip göremiyorsan..."

"Yaşanan son hakem olaylarından dolayı rahatsızız. Milli maç arasından önce oynanacak maçların ardından görüşlerimi paylaşacağım. Bugünün konusu hakem değil. Maçlar bitince güzel bir yorum yapacağım. Bunun peşini bırakmayacağım. VAR odasında oturup da görmemek ayrı bir şey, saha içinde görmemek ayrı. Odanın içinde oturup 3 kez pozisyonu izleyip göremiyorsan adama sorarlar."