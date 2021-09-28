Haber Giriş: 28 Eylül 2021 Salı 16:20Son Güncelleme: Kaynak: AA
Eski Galatasaraylı Steven Nzonzi Katar'a transfer oldu
[Fotoğraf: DepoPhotos-arşiv]
Galatasaray'da 2019-2020 sezonunda forma giyen Fransız orta saha oyuncusu Steven Nzonzi, İtalya'nın Roma takımından Katar'ın Al Rayyan ekibine transfer oldu.
Fransız teknik direktör Laurent Blanc'ın çalıştırdığı Al Rayyan'ın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Hoş geldin Nzonzi" ifadesi yer aldı ve Nzonzi'nin Al Rayyan formalı fotoğrafı paylaşıldı.
Geçen yıl Roma'dan Fransa'nın Rennes takımına kiralanan 32 yaşındaki Nzonzi, 39 maçta forma giymiş ve 1 gol atmıştı.
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