Süper Lig'in 7. haftasında sahasında Aytemiz Alanyaspor ile 1-1 berabere kalan Trabzonspor, son iki haftada 4 puan kaybederek şampiyonluk mücadelesinde yara aldı.

Sakat ve cezalı oyuncuların sayısı moralleri bozarken, Teknik Direktör Abdullah Avcı da gözünü tedavi sürecinde olan oyuncularından gelecek habere çevirdi.

Toplam 7 oyuncu eksik

Bordo-mavililerde savunmadan Vitor Hugo; Konyaspor, Hüseyin Türkmen ise Alanyaspor maçlarında gördükleri kırmızı kartlar nedeniyle Kayserispor maçında forma giyemeyecekler.

Trondsen, Denswill, Koita, Abdulkadir Parmak ve Dorukhan Toköz'ün de tedavi süreci devam ediyor.

Denswille ve Trondsen takıma katılması bekleniyor

Savunma bölgesinde ciddi bir sıkıntı yaşayan bordo-mavililerde Trondsen ve Denswill'in takıma katılması bekleniyor.

Yapılacak olan son kontrollerin ardından bu iki oyuncu, takımla birlikte Kayserispor maçı hazırlıklarında yer alabilecek. Teknik Direktör Abdullah Avcı, sağlık ekibinden gelecek olan raporun yanı sıra iki oyuncunun antrenman tempolarını yakından takip ederek ilk 11'de yer alıp-alamayacaklarına karar verecek.

Tedavisi devam eden Koita'nın, tedaviye vereceği cevap sonrası takımla birlikte çalışmalara başlayıp başlamayacağına karar verilecek.

Dorukhan Toköz ve Abdulkadir Parmak'ın milli arada takımla olmaları bekleniyor

Trabzonspor'da şansız sakatlıklar yaşayan Abdulkadir Parmak ve Dorukhan Toköz'ün ise Kayserispor maçı sonrası Süper Lig'e verilecek milli arada takımla birlikte olmaları bekleniyor.

15 günlük aranın ardından iki oyuncunun da Fenerbahçe maçına kadar olan sürede hazır hale gelmeleri düşünülüyor.

Trabzonspor fırsatları tepiyor

Süper Lig’de zirve mücadelesi veren ve son iki maçını 10 kişi tamamlayan Trabzonspor, rakiplerinin puan kaybı yaşadığı iki haftada da liderlik fırsatını tepti.

2021-22 sezonunda ligde şampiyonluk hedefleyen Trabzonspor, zirve mücadelesi verdiği rakiplerinin puan kaybettiği haftalarda liderlik için ayağına gelen fırsatları bir bir harcıyor.

6. haftada lider Beşiktaş’ın Adana Demirspor ile berabere kalmasıyla zirve fırsatı yakalayan bordo-mavililer, 9. dakikada kırmızı kart gördüğü İttifak Holding Konyaspor karşılaşmasından 2-2'lik beraberlikle ayrılarak önemli bir puan kaybı yaşayıp, haftayı ikinci sırada tamamladı.

7. haftadaki fırsatı da değerlendiremedi

Karadeniz ekibi, ligin 7. haftasında ayağına gelen liderlik fırsatını bir kez daha değerlendiremedi.

Tamamlanan haftada lider Beşiktaş Altay’a mağlup olurken, Trabzonspor ise bu kez Aytemiz Alanyaspor karşılaşmasında kırmızı kart görerek söz konusu mücadeleden 1-1 eşitlikle ayrıldı ve haftayı yine ikinci sırada tamamladı.

Avcı'dan 'kırmızı kart' sitemi

Süper Lig’de geride kalan 7 haftada namağlup yoluna devam eden Trabzonspor’da son iki haftada yaşanan kayıplarda gördüğü kırmızı kartlar da etkili olurken, teknik direktör Abdullah Avcı da özellikle Alanyaspor karşılaşması sonrası kırmızı kartlar konusunda sitemini dile getirdi.

Konyaspor mücadelesinde gördükleri kırmızı kartın doğru olduğunu ancak Alanyaspor karşısında ki özellikle Hüseyin’e gösterilen ikinci sarı kartın hatalı olduğunu kaydeden Avcı, bundan sonra antrenmanlarda 11’e 10 çalışmalar yapacaklarını söyledi.