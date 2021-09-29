Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, Ajax maçının ardından basın mensuplarıyla yaptığı sohbette gündemdeki konulara değindi.

"Cenk Tosun'a da sözüm var"

Çebi, yapılan transferlere ilişkin detayları aktardı.

"Pjanic için verdiğimiz paralar çok yüksek değil. 9 milyon euro yıllık ücret alan Pjanic için 2 milyon 750 bin euro ödüyoruz. Gedson Fernandes'i de son gün alıyorduk ama tercihimizi Pjanic'ten yana kullandık. Cenk Tosun'a da sözüm var, sezon sonu gelmek isterse kapımız ona açıktır."

Transfer döneminde almak isteyip de alamadıkları tek oyuncunun Kaan Ayhan olduğunu söyleyen Beşiktaş Başkanı, milli oyuncu için devre arasında yeniden girişimde bulunacaklarını belirtti.

Kenan Karaman transferi

Ahmet Nur Çebi, Kenan Karaman transferini de değerlendirdi.

"Daha iyi yerli kim var bilmiyorum? Milli futbolcu olduğu ve gelişim göstereceğine inandığımız için aldık. Hata yaptığımızı düşünmüyorum."

Larin'in takımda kalmak istediği söyleyen Çebi, "Gitmek istiyorsa gider. Beşiktaş'ta kalmak istemeyen futbolcuyla fazla görüşmem" dedi.

Adana Demirspor maçının hakemlerine de tepki gösteren Ahmet Nur Çebi, "Beşiktaş'ın hakkını yemesinler yeter. Beşiktaş'ın hakkı yenmediği zaman Beşiktaş zaten şampiyon olacak" cümlelerini kullandı.