Sosyal medyada yer alan Altyapı Basketbol Yerel Ligleri'nde aşısız gençlerin oynatılmayacağına dair haberlerin yer alması üzerine TBF'den yapılan açıklamaya göre, "2021-2022 Sezonu Covid-19 Tedbirleri Protokolü gereğince, TBF bünyesinde oynanan hiçbir ligde (Süper ligler dahil) sporculara aşı zorunluluğu uygulanmamaktadır." denildi.

TBF'nin Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulunun tavsiyeleri doğrultusunda uygulamaları hayata geçirdiği aktarıldı.

"Eleştirilerde bahsi geçen ve il müdürlükleri tarafından organize edilen 10-18 yaş grubunun spora dönüşü için uygulandığı söylenen aşı zorunluluğu gerçeği yansıtmamaktadır. Federasyonumuz bu konuda Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulu tavsiyelerini uygulamaktadır. Kademeli normalleşme kararları sonrasında, altyapılarda il müdürlükleri tarafından organize edilen 'Yaz Ligi' müsabakalarında da Sağlık Bakanlığımızın uyguladığı protokoller dışında ek bir kısıtlama uygulanmamıştır. Amacı ve kaynağı belirsiz bu iddianın yanlışlığı konusunu kamuoyunun bilgisine sunarız."